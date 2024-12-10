Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5785. В 1 квартале 2025 года упрощенцев не будут штрафовать за неправильный НДС в чеках

С 01.01.2025 новые ставки НДС уже надо указывать в чеках. Но если прошивка кассы еще не обновилась -- штрафа не будет.

ФНС: если из-за отсутствия обновления ККТ бизнес будет выбивать чеки без новых ставок, это будет учитываться как отсутствие его вины.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Утвердили новое уведомление для ИП на ПСН: предприниматели из новых регионов теперь смогут уменьшить свой налог на расходы по покупке ККТ.

Эксперт: ООО на АУСН ведут бухучет в обычном порядке и сдают бухотчетность как обычно.

Минфин: при утрате права на УСН ИП переходит на ОСНО с НДФЛ и НДС.

Как вести учет операций по договору аутсорсинга, узнаете из статьи.

С 2025 года меняются правила для первоначальной стоимости НМА в виде программного обеспечения.

Налоговики просят ИП сдавать уведомления на уменьшение патента на взносы за 20 дней до срока уплаты налога.

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✅Финальный чек-ап 2024 для бухгалтера

В декабре бухгалтеру необходимо закрыть все дела уходящего года, чтобы отдохнуть на праздниках. Как все успеть и ничего не забыть? Приходите на бесплатный чек-ап  17 декабря в 11:00. На нем разберем:

  • что нужно закончить и проверить к концу 2024 года;

  • изменения в бухучете в 2025 году;

  • нововведения в налогах в 2025 году;

  • что нужно сделать в начале 2025 года.

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Разборы законов

Что делать бухгалтеру, если директор сменил фамилию

Смена фамилии сотрудника это головная боль бухгалтера, а также кадровика, ну или двойная головная боль бухгалтера, если он работает на всех фронтах. Чтобы вы не допустили ошибок и учли все нюансы, мы составили эту короткую полезную инструкцию.

Может ли студент-очник работать на полную ставку

Далеко не все студенты могут позволить себе полностью посвятить себя учебе и не трудиться. Вечерникам и заочникам проще: для их трудоустройства особых препятствий нет, а вот с очниками дневного обучения возникают вопросы.

Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

Выездные налоговые проверки: что ждет бизнес в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием

Сейчас происходит много изменений в налогах, которые коснутся каждого. Многие начали перестраивать свои бизнес-модели уже в текущем году, это верное решение.

Детские пособия: какие доходы и имущество учитывают + перечень объектов

На единое пособие могут претендовать лишь по-настоящему нуждающиеся, доходы которых ниже прожиточного регионального минимума на каждого члена семьи. При этом в расчет принимаются определенные виды имущества, движимого и недвижимого, учитываются наличие или отсутствие дохода, соблюдаются определенные правила.

😱 Не привлекайте внимание ФНС: проверьте свои договоры с самозанятыми!

С каждым годом налоговая усиливает контроль, и ошибки при сотрудничестве с самозанятыми могут стоить вашему бизнесу крупных штрафов. Вы уверены, что ваши договора и выплаты оформлены безупречно?

Разберем все подводные камни на вебинаре «Все о документах для сотрудничества с самозанятыми»:

📅 11 декабря, в 10:00

✔️ Какие документы обязательны для работы с самозанятыми.

✔️ Типичные ошибки при оформлении договоров и выплат.

✔️ Как учитывать особенности разных видов сотрудничества.

✔️ Практические примеры и советы, чтобы всё было «под ключ».

🎙 Спикер: Александр Поштак — юрист платформы «Консоль», эксперт по сотрудничеству с самозанятыми, ИП и физлицами.

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Новости

1 В 2025 году бренд Discover Russia власти будут продвигать в Малайзии и Таиланде

2 💥 Утвердили новые коды доходов и вычетов по НДФЛ на 2025 год

3 Минфин: не будет НДС 0% при перевозке по России товаров на экспорт на авто

4 ✅ Ввели новое уведомление для ИП на ПСН

5 ФНС просит сдавать уведомления на уменьшение патента на взносы за 20 дней до срока уплаты налога

6 У ИП нет льготы по НДС при продаже питания в столовых. Но не любых

7 Импортерам сохранят льготные ставки по кредитам

8 Иностранные работники, больничные самозанятых, зарплата в размере МРОТ: экспертные разборы за неделю

9 🙏 ФНС обещает в 1 квартале 2025 года не штрафовать упрощенцев за неправильный НДС в чеках ККТ

10 Как использовать 1С:ERP в бухучете

11 Можно получить имущественный вычет за покупку квартиры, даже если она уже продана

12 В 2025 году вырастут цены на электроэнергию

13 Статус налогового резидента РФ можно подтвердить любыми документами

14 Стоимость НМА в виде российского ПО можно будет завышать в два раза, даже если оно не относится к ИИ

15 Последний день акции на онлайн-курсы! Успейте купить курсы от 3 600 рублей

16 Если владеть долей в уставном капитале более 5 лет, ее можно продать без НДФЛ

17 В 2025 году сотрудникам надо будет предоставлять вычет по НДФЛ за нормы ГТО

18 Как не допустить доначислений по налогам из-за ошибок бухгалтера? Смотрите запись вебинара!

19 При утрате права на УСН ИП переходит на ОСНО с НДФЛ и НДС

20 Жителям Курской области дали отсрочку по трем налогам

21 ФНС: в 2024 году в личном кабинете налогоплательщика появились новые возможности

22 Госдума поддержала предложение о взыскании долгов по ЖКХ без суда

23 Научим вести управленческий учет в 1С:УНФ на новом курсе

24 На АУСН надо сдавать бухотчетность

25 В 2024 году молодежь стала чаще брать кредиты в МФО

26 Уволить по сокращению во время больничного нельзя

📊Так умеет не каждый бухгалтер! Новый курс по работе в 1С:УНФ

Если вы бухгалтер, который умеет вести управленческий учет, вы становитесь незаменимым помощником руководителя.

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Мероприятия

Новое в учетной политике для централизованных бухгалтерий

Дата проведения: 10 декабря, вторник

10 функций 1С-Битрикс24, которые повысят эффективность вашего бизнеса

Дата проведения: 10 декабря, вторник

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» в 2025 году

Дата проведения: 10 декабря, вторник

Как начать участвовать в закупках

Дата проведения: 10 декабря, вторник

1С ERP: основной функционал, оперативный и регламентированный учет

Дата проведения: 10 декабря, вторник

Деликатный разговор про 115-ФЗ: риски и страхи

Дата проведения: 11 декабря, среда

Налоговые изменения 2024-2025: практический гайд для бизнеса

Дата проведения: 11 декабря, среда

Учет отходов в 2024 и 2025 гг. Изменения и особенности

Дата проведения: 11 декабря, среда

Как избежать проблем при работе с НДС на УСН в 2025 году

Дата проведения: 12 декабря, четверг

Составляем отчет о движении денежных средств: умные таблицы и дашборд

Дата проведения: 12 декабря, четверг

Статьи

Утренний бухгалтер № 5784. Налоговая обновила пять налоговых отчетов, РСВ и введет новую декларацию

Обновление форм связано с изменениями НК в рамках налоговой реформы-2025.

ИП занимается розничной торговлей: как отражать доходы в КУДиР

Если ИП на УСН занимается розничной торговлей, то не всегда понятно: как вносить доходы -- за каждый чек или общую сумму за день. Рассказываем как отражать поступления в КУДиР.

Ошибки в продвижении, которых следует избегать бухгалтеру

Продвигать свои бухгалтерские услуги может быть непросто, особенно в конкурентной и динамичной отрасли. Вам нужно привлекать и удерживать клиентов, демонстрировать свою ценность и опыт, а также выделяться из толпы.

Таможенные сборы проиндексировали с 2025 года

Правительство РФ утвердило постановление, по которому с 1 января 2025 года повышаются ставки таможенных сборов за таможенные операции по выпуску товаров.

Новые КБК на 2025 год

Минфин утвердил новые КБК на 2025 год (приказ Минфина от 10.06.2024 № 85н), а также вносит изменения приказом от 13.11.2024 № 165н (пока на регистрации в Минюсте). КБК для единого налогового платежа (ЕНП), основных налогов и страховых взносов остаются без изменений. Однако появились новые коды по НДФЛ, туристическому налогу и акцизам в связи с поправками в НК.

НДС с авансов при УСН с 2025 года в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Продолжим разговор о нововведениях, которые нас ждут в 2025 г. В прошлой публикации мы рассказали, что делать налогоплательщику УСН, если его доходы превысят 60 млн рублей в 2024 г.? Сегодня покажем практический пример как реализован учет НДС с авансов при УСН с 2025 г. в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

Инвентаризация в 2024 году: как провести, новый ФСБУ 28/2023

В 2024 году предприниматели могут провести инвентаризацию согласно новому ФСБУ 28/2023. Рассказываем, какие нюансы стоит учесть, и как использовать новый стандарт бухучета.

Как и от чего можно застраховать имущество

В одной известной песне поется: «Если у вас нету дома, пожары ему не страшны». Это, пожалуй, слишком кардинальное решение вероятных проблем с имуществом. Но если вы «думали сами и решили сами», что дом вам все-таки нужен, а вместе с ним — собака, авто, новый ремонт и множество других вещей, то минимизировать возможные потери поможет страховка.

Деньги под отчет: сколько можно выдать, не опасаясь претензий ФНС

Разбираемся в статье, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.

Получение образовательной лицензии

Для того чтобы вести образовательную деятельность, недостаточно лишь зарегистрировать компанию или ИП. В большинстве случаев образовательная организация должна также обзавестись специальным разрешением — лицензией. Процесс ее получения урегулирован Правительством и имеет некоторые особенности, о которых рассказано в этой статье.

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Новый формат УПД в 2024–2025 гг.

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Уйти или остаться. Памятка по переходу на УСН

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Резюме

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Почему кортизол и дофамин управляют нашими решениями больше, чем мы думаем

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Встречи клерков. Прошлое и будущее

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Налогообложение доходов лиц с двумя гражданствами и релокантов в 2025 году

НДФЛ при разделе наследственной недвижимости, скандал с помилованием Байдена, блокировка счетов ИП в обзоре

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/107792 от 02.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110298 от 08.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/108983 от 06.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-08-13/109033 от 06.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/106129 от 30.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/108874 от 06.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/108730 от 05.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/108753 от 05.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2/107893 от 02.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/109920 от 08.11.2024

РАССЫЛКА 561 391 читатель

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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