Утренний бухгалтер № 5785. В 1 квартале 2025 года упрощенцев не будут штрафовать за неправильный НДС в чеках

ФНС: если из-за отсутствия обновления ККТ бизнес будет выбивать чеки без новых ставок, это будет учитываться как отсутствие его вины.

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Утвердили новое уведомление для ИП на ПСН: предприниматели из новых регионов теперь смогут уменьшить свой налог на расходы по покупке ККТ.

Эксперт: ООО на АУСН ведут бухучет в обычном порядке и сдают бухотчетность как обычно.

Минфин: при утрате права на УСН ИП переходит на ОСНО с НДФЛ и НДС.

Как вести учет операций по договору аутсорсинга, узнаете из статьи.

С 2025 года меняются правила для первоначальной стоимости НМА в виде программного обеспечения.

Налоговики просят ИП сдавать уведомления на уменьшение патента на взносы за 20 дней до срока уплаты налога.

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