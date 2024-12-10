Утренний бухгалтер № 5785. В 1 квартале 2025 года упрощенцев не будут штрафовать за неправильный НДС в чеках

ФНС: если из-за отсутствия обновления ККТ бизнес будет выбивать чеки без новых ставок, это будет учитываться как отсутствие его вины.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Утвердили новое уведомление для ИП на ПСН: предприниматели из новых регионов теперь смогут уменьшить свой налог на расходы по покупке ККТ.
Эксперт: ООО на АУСН ведут бухучет в обычном порядке и сдают бухотчетность как обычно.
Минфин: при утрате права на УСН ИП переходит на ОСНО с НДФЛ и НДС.
Как вести учет операций по договору аутсорсинга, узнаете из статьи.
С 2025 года меняются правила для первоначальной стоимости НМА в виде программного обеспечения.
Налоговики просят ИП сдавать уведомления на уменьшение патента на взносы за 20 дней до срока уплаты налога.
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Разборы законов
— Что делать бухгалтеру, если директор сменил фамилию
Смена фамилии сотрудника это головная боль бухгалтера, а также кадровика, ну или двойная головная боль бухгалтера, если он работает на всех фронтах. Чтобы вы не допустили ошибок и учли все нюансы, мы составили эту короткую полезную инструкцию.
— Может ли студент-очник работать на полную ставку
Далеко не все студенты могут позволить себе полностью посвятить себя учебе и не трудиться. Вечерникам и заочникам проще: для их трудоустройства особых препятствий нет, а вот с очниками дневного обучения возникают вопросы.
— Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
— Выездные налоговые проверки: что ждет бизнес в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием
Сейчас происходит много изменений в налогах, которые коснутся каждого. Многие начали перестраивать свои бизнес-модели уже в текущем году, это верное решение.
— Детские пособия: какие доходы и имущество учитывают + перечень объектов
На единое пособие могут претендовать лишь по-настоящему нуждающиеся, доходы которых ниже прожиточного регионального минимума на каждого члена семьи. При этом в расчет принимаются определенные виды имущества, движимого и недвижимого, учитываются наличие или отсутствие дохода, соблюдаются определенные правила.
😱 Не привлекайте внимание ФНС: проверьте свои договоры с самозанятыми!
С каждым годом налоговая усиливает контроль, и ошибки при сотрудничестве с самозанятыми могут стоить вашему бизнесу крупных штрафов. Вы уверены, что ваши договора и выплаты оформлены безупречно?
Разберем все подводные камни на вебинаре «Все о документах для сотрудничества с самозанятыми»:
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Новости
1 В 2025 году бренд Discover Russia власти будут продвигать в Малайзии и Таиланде
2 💥 Утвердили новые коды доходов и вычетов по НДФЛ на 2025 год
3 Минфин: не будет НДС 0% при перевозке по России товаров на экспорт на авто
4 ✅ Ввели новое уведомление для ИП на ПСН
5 ФНС просит сдавать уведомления на уменьшение патента на взносы за 20 дней до срока уплаты налога
6 У ИП нет льготы по НДС при продаже питания в столовых. Но не любых
7 Импортерам сохранят льготные ставки по кредитам
8 Иностранные работники, больничные самозанятых, зарплата в размере МРОТ: экспертные разборы за неделю
9 🙏 ФНС обещает в 1 квартале 2025 года не штрафовать упрощенцев за неправильный НДС в чеках ККТ
10 Как использовать 1С:ERP в бухучете
11 Можно получить имущественный вычет за покупку квартиры, даже если она уже продана
12 В 2025 году вырастут цены на электроэнергию
13 Статус налогового резидента РФ можно подтвердить любыми документами
14 Стоимость НМА в виде российского ПО можно будет завышать в два раза, даже если оно не относится к ИИ
15 Последний день акции на онлайн-курсы! Успейте купить курсы от 3 600 рублей
16 Если владеть долей в уставном капитале более 5 лет, ее можно продать без НДФЛ
17 В 2025 году сотрудникам надо будет предоставлять вычет по НДФЛ за нормы ГТО
18 Как не допустить доначислений по налогам из-за ошибок бухгалтера? Смотрите запись вебинара!
19 При утрате права на УСН ИП переходит на ОСНО с НДФЛ и НДС
20 Жителям Курской области дали отсрочку по трем налогам
21 ФНС: в 2024 году в личном кабинете налогоплательщика появились новые возможности
22 Госдума поддержала предложение о взыскании долгов по ЖКХ без суда
23 Научим вести управленческий учет в 1С:УНФ на новом курсе
24 На АУСН надо сдавать бухотчетность
25 В 2024 году молодежь стала чаще брать кредиты в МФО
26 Уволить по сокращению во время больничного нельзя
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Мероприятия
Новое в учетной политике для централизованных бухгалтерий
Дата проведения: 10 декабря, вторник
10 функций 1С-Битрикс24, которые повысят эффективность вашего бизнеса
Дата проведения: 10 декабря, вторник
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» в 2025 году
Дата проведения: 10 декабря, вторник
Как начать участвовать в закупках
Дата проведения: 10 декабря, вторник
1С ERP: основной функционал, оперативный и регламентированный учет
Дата проведения: 10 декабря, вторник
Деликатный разговор про 115-ФЗ: риски и страхи
Дата проведения: 11 декабря, среда
Налоговые изменения 2024-2025: практический гайд для бизнеса
Дата проведения: 11 декабря, среда
Учет отходов в 2024 и 2025 гг. Изменения и особенности
Дата проведения: 11 декабря, среда
Как избежать проблем при работе с НДС на УСН в 2025 году
Дата проведения: 12 декабря, четверг
Составляем отчет о движении денежных средств: умные таблицы и дашборд
Дата проведения: 12 декабря, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5784. Налоговая обновила пять налоговых отчетов, РСВ и введет новую декларацию
Обновление форм связано с изменениями НК в рамках налоговой реформы-2025.
— ИП занимается розничной торговлей: как отражать доходы в КУДиР
Если ИП на УСН занимается розничной торговлей, то не всегда понятно: как вносить доходы -- за каждый чек или общую сумму за день. Рассказываем как отражать поступления в КУДиР.
— Ошибки в продвижении, которых следует избегать бухгалтеру
Продвигать свои бухгалтерские услуги может быть непросто, особенно в конкурентной и динамичной отрасли. Вам нужно привлекать и удерживать клиентов, демонстрировать свою ценность и опыт, а также выделяться из толпы.
— Таможенные сборы проиндексировали с 2025 года
Правительство РФ утвердило постановление, по которому с 1 января 2025 года повышаются ставки таможенных сборов за таможенные операции по выпуску товаров.
Минфин утвердил новые КБК на 2025 год (приказ Минфина от 10.06.2024 № 85н), а также вносит изменения приказом от 13.11.2024 № 165н (пока на регистрации в Минюсте). КБК для единого налогового платежа (ЕНП), основных налогов и страховых взносов остаются без изменений. Однако появились новые коды по НДФЛ, туристическому налогу и акцизам в связи с поправками в НК.
— НДС с авансов при УСН с 2025 года в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Продолжим разговор о нововведениях, которые нас ждут в 2025 г. В прошлой публикации мы рассказали, что делать налогоплательщику УСН, если его доходы превысят 60 млн рублей в 2024 г.? Сегодня покажем практический пример как реализован учет НДС с авансов при УСН с 2025 г. в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.
— Инвентаризация в 2024 году: как провести, новый ФСБУ 28/2023
В 2024 году предприниматели могут провести инвентаризацию согласно новому ФСБУ 28/2023. Рассказываем, какие нюансы стоит учесть, и как использовать новый стандарт бухучета.
— Как и от чего можно застраховать имущество
В одной известной песне поется: «Если у вас нету дома, пожары ему не страшны». Это, пожалуй, слишком кардинальное решение вероятных проблем с имуществом. Но если вы «думали сами и решили сами», что дом вам все-таки нужен, а вместе с ним — собака, авто, новый ремонт и множество других вещей, то минимизировать возможные потери поможет страховка.
— Деньги под отчет: сколько можно выдать, не опасаясь претензий ФНС
Разбираемся в статье, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.
— Получение образовательной лицензии
Для того чтобы вести образовательную деятельность, недостаточно лишь зарегистрировать компанию или ИП. В большинстве случаев образовательная организация должна также обзавестись специальным разрешением — лицензией. Процесс ее получения урегулирован Правительством и имеет некоторые особенности, о которых рассказано в этой статье.
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Резюме
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НДФЛ при разделе наследственной недвижимости, скандал с помилованием Байдена, блокировка счетов ИП в обзоре
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/107792 от 02.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110298 от 08.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/108983 от 06.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-13/109033 от 06.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/106129 от 30.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/108874 от 06.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/108730 от 05.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/108753 от 05.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2/107893 от 02.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/109920 от 08.11.2024
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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