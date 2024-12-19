Вся правда о работе с самозанятыми: риски, ошибки, проверки, платформы

Как платформы для сотрудничества с самозанятыми позволяют упростить учет, минимизируют налоговые риски и помогают выстроить безопасное взаимодействие с внештатными сотрудниками, обсуждаем в интервью с операционным директором сервиса «Моя удалёнка» Александрой Противень.

— Расскажите, для чего самозанятым работать через платформы, а не напрямую с заказчиком? В чем преимущества такого способа работы?

— Платформы помогают взаимодействовать с самозанятыми так, чтобы это было удобно и безопасно для обеих сторон:

Для заказчиков упрощается документооборот: можно формировать договоры, автоматически проверять налоговый статус самозанятого, получать счета на оплату, чеки и закрывающие документы, выплачивать вознаграждение.

Для исполнителей автоматизируется выставление счетов и актов, уплата налогов, отправка чеков. Можно работать с новыми заказчиками и не бояться, что они окажутся мошенниками, потому что при регистрации в сервисе все пользователи проходят верификацию — проверку на достоверность предоставленных данных.

Договоры, акты и другие документы можно подписывать удаленно по коду из СМС — платформы формируют электронные подписи для заказчиков и исполнителей.

— Сейчас ФНС стала пристальней следить за работой самозанятых, проверяют как самих исполнителей, так и заказчиков, а были ли проверки у вас в компании, интересуют ли налоговиков платформы?

— Использование платформ для работы с самозанятыми не только облегчает взаимодействие заказчиков с самозанятыми, но и способствует снижению рисков предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Минимизация налоговых рисков достигается за счет того, что платформы предоставляют заказчикам возможность использовать определенные эффективные механизмы. Механизмы позволяют заказчикам установить с самозанятыми добросовестное и законное сотрудничество и, при необходимости, обосновать его перед налоговыми органами в случае проведения проверки.

К таким механизмам можно отнести автоматическую проверку платформой статуса самозанятого перед заключением договора с ним и фиксацию результатов проверки. Это позволит заказчикам при налоговой проверке предоставить подтверждающие документы. Механизм платформы, предусматривающий формирование чеков в автоматическом режиме, снижает риски умышленной неуплаты налогов самозанятыми.

Однако следует отменить, что использование платформы полностью не исключает риски предъявления налоговых претензий, например, если стороны недобросовестно используют ресурсы платформы в противоправных целях. Это может стать поводом для проведения налоговой проверки.

Можно констатировать факт того, что использование платформ, безусловно, снижает налоговые риски. Платформы призваны организовать взаимодействие исполнителя с заказчиком именно в роли самозанятого, а не работника. Однако использование платформы не дает 100 % гарантий отсутствия налоговых проверок. Поэтому стоит уделять особое внимание содержанию договора, заключаемого посредством платформы, фактическим намерениям и обстоятельствам сотрудничества сторон, а также их целям по использованию ресурсов платформ.

Наша компания добросовестно ведет свою деятельность, ответственно относится к проверкам договоров — все наши договоры проходят юридическую экспертизу. Кроме этого, мы проверяем пользователей платформы на предмет их благонадежности. Поэтому налоговые проверки в отношении нашей компании не проводились ввиду отсутствия поводов и оснований.

— Можете назвать три самые распространенные ошибки в работе с самозанятыми, которые допускают заказчики?

— Одна из частых ошибок — заказчики используют в текстах объявлений, договорах, актах и других документах термины трудового законодательства. Например, «зарплата», «премия», «принять на работу», «график работы», «должность», «командировка», «отпуск», «увольнение». Все это относится только к штатным сотрудникам, а не к самозанятым исполнителям.

Вторая ошибка — размытые формулировки в договорах: не указаны конкретные объемы работ и четкие виды услуг с конкретными результатами. Из текста должно быть понятно, что самозанятый выполняет разовое задание, а не трудовую функцию. Например, нужно написать не просто «бухгалтерские услуги», а перечислить все виды услуг, которые предполагается выполнить, и для каждой указать цену.

Третья ошибка — заключают договор с самозанятым на длительный срок, например, на год или до конца календарного года и каждый месяц выплачивают одну и ту же сумму. Это очень похоже на ежемесячную зарплату.

По отдельности эти ошибки или даже все три — еще не повод обвинить заказчика в том, что он уходит от трудовых отношений. Проблемы будут, если проверяющие выявят много таких признаков.

Чем их больше, тем выше риск для переквалификации договора и ответственности за нарушение трудового и налогового законодательства.

— Кого чаще всего привлекают к работе в качестве самозанятых? Какие профессии сейчас в топе?

— По данным на сентябрь 2024 года пять мест в топе отраслей для самозанятых распределяются так:

Ремонт — в нем задействовано 825 158 человек, это 7,2% от общего количества самозанятых. Сюда входят сантехнические работы, услуги электрика, дизайн, отделка, строительство. Авто — 722 709 человек или 6,3%. Это услуги по перевозке пассажиров и грузов, по эвакуации и буксировке автомобилей, автомойки и автосервисы, такси. IT-сфера — 506 043 человек или 4,4%. Это программисты, аналитики данных, администраторы сайтов, вебмастера, верстальщики, дизайнеры, техподдержка. Сфера красоты — 416 073 человек или 3,6 %. Это маникюр, педикюр, тату, эпиляция, парикмахерские услуги, наращивание ресниц. Информационные услуги — 318 751 человек или 2,8%. Это маркетинговые услуги, реклама, услуги переводчика.

— Насколько самозанятость популярна у бухгалтеров?

— На сентябрь 2024 года отрасль «Финансы», к которой относится и ведение бухгалтерии, занимает восьмое место по популярности. Самозанятость хорошо подходит для старта.

Бухгалтер может сначала совмещать работу в найме и самозанятость, а когда доходы станут больше — зарегистрироваться в качестве ИП или открыть ООО.

Для заказчиков работать с самозанятыми бухгалтерами тоже удобно и выгодно. Главное, чтобы у такого сотрудничества не было признаков трудовых отношений.

— На Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперты рекомендовали проверять статус плательщика НПД перед каждой оплатой. Зачем это делать? От чего убережет?

— Это нужно, чтобы подстраховаться от дополнительных расходов и отчетов. Если самозанятый не зарегистрирован в качестве ИП, то при выплате вознаграждения есть риск, что деньги будут перечислены обычному физлицу. Такое возможно, если исполнитель утратил статус плательщика НПД из-за того, что превысил лимит доходов в 2,4 млн рублей или нарушил другие условия применения спецрежима. Если перевести деньги физлицу без статуса самозанятого, нужно удержать НДФЛ, начислить страховые взносы, сдать отчеты ЕФС-1, персонифицированные сведения, РСВ, расчет 6-НДФЛ.

Поэтому, если проверка статуса плательщика НПД показала, что у исполнителя-физлица больше нет права на самозанятость, лучше повременить с оплатой. Чтобы продолжить работу, исполнитель может зарегистрироваться в качестве ИП с другим режимом налогообложения. Тогда заказчику нужно только переоформить с ним договор как с ИП и выплатить вознаграждение.

Если же право на самозанятость потеряет ИП, у него просто поменяется налоговый режим. Он может продолжить работу на ОСНО или в течение 20 календарных дней перейти, например, на упрощенку. Заказчику не придется платить и отчитываться, так как ИП сами платят за себя налоги и страховые взносы.

— Может ли самозанятый быть одновременно наемным работником? Какие риски есть в этом случае?

— Может. Главное, не сотрудничать в качестве самозанятого со своими работодателями — с текущими и бывшими, если с момента увольнения еще не прошло двух лет. Доходы, полученные от заказчиков-работодателей не подпадают под НПД. В этом случае договор с самозанятым переквалифицируют в трудовой и доначислят НДФЛ и страховые взносы.

Не запрещено сотрудничать с самозанятыми, с которыми за последние два года были заключены только договоры ГПХ как с физлицом, но в этом случае налоговая может запросить пояснения.

— Недавно были в СМИ громкие заголовки, что в скором времени самозанятые смогут работать только с физическими лицами, а не с компаниями. Соответствует ли это действительности? Верите ли прогнозам, что скоро не будет самозанятых и ИП?

— В России институт самозанятости изначально был внедрен для выполнения важнейших задач в экономике и в социальной сфере: во-первых, это вывод из «тени» мелких субъектов хозяйствования, во-вторых, это противодействие безработице.

В контексте современных вызовов и стратегических планов эти функции являются важнейшими для российской экономики и общества. За пять лет своего существования институт самозанятости успешно справился со своими задачами и уже позволил миллионам россиян вывести свои доходы из «тени» и попробовать свои силы в малом предпринимательстве.

Сегодня самозанятые являются важным элементом в российской экономике и фактором, способствующим ее развитию и росту. Количество граждан, желающих использовать статус самозанятого и соответствующий налоговый режим, продолжает расти.

Ограничение возможности сотрудничества самозанятых с компаниями станет фактором, сдерживающим дальнейшее развитие института самозанятости и может нанести ущерб экономике в целом.

В настоящее время не наблюдается тенденций, прогнозирующих введение каких-либо реальных ограничений для самозанятых или упразднение института самозанятых и ИП. Напротив, эксперты в этой области считают, что институт самозанятости еще не исчерпал потенциал для своего роста.

Увеличивается, в частности, число самозанятых среди молодежи, также растет количество женщин-самозанятых. Все больше самозанятых начинают предоставлять более квалифицированные услуги и работы. Самозанятость в целом повысила предпринимательскую активность населения. Все эти факты свидетельствуют о том, что самозанятые и ИП продолжат существовать и развиваться без каких-либо ограничений.

Мы, в свою очередь, придерживаемся позитивных прогнозов, и верим, что институт самозанятости имеет значительные перспективы развития.

— Каких изменений в работе с самозанятыми стоит ждать? Что скорее всего изменится?

— Скорее всего, налоговая будет еще тщательнее проверять бизнес, который сотрудничает с самозанятыми. Это связано с тем, что работодатели все чаще подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми.

Контроль усилился с 1 марта 2024 года, когда появились межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Они мониторят в том числе и случаи заключения договоров с самозанятыми вместо оформления их в штат. Комиссии не могут проверять и штрафовать работодателей, но передают информацию в контролирующие органы. Поэтому теперь стоит внимательнее относиться к оформлению сотрудничества с самозанятыми и в целом следить за тем, чтобы реальные условия их работы соответствовали тому, что написано в договоре.

Реклама: ООО «Моя Удалёнка», ИНН: 7730236717, erid: LjN8KGRzW