Налоговики просят внутренние документы компании для проверки другого юрлица (не контрагента!): что вообще происходит? 😣«Ночной бухгалтер» № 1843

Сегодня в выпуске:
Налоговики просят документы просто так. Как реагировать?
Депутаты просят работодателей отпустить сотрудников 28 декабря.
Как считать пени по налогам в 2025 году.
Гостиницы обязаны получить классификацию по «звездам».
Подборка дня для бухгалтера.
Мем дня
Как ответить на странное требование налоговой
В телеграм-канале КУБ бухгалтер спрашивает — как реагировать на требование ФНС, в котором запрашивают внутренние документы для проверки компании, которая к организации никакого отношения не имеет, но занимает сходным видом деятельности.
Наш эксперт советует написать ответ с напоминанием ФНС, что по п. 1 статьи 93.1 НК могут требовать документы у контрагента (каковым проверяемая организация не является) или у иного лица, располагающего документами (информацией), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика. И указать, что документов, касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика у компании нет.
Исламское финансирование для бизнеса!
Мурабаха — продажа активов с наценкой, добавленной к затратам. Продукт одобрен Духовным управлением мусульман Республики Татарстан, а также соответствует нормам шариата.
Исламское финансирование доступно юридическим лицам и ИП. Оно помогает приобрести недвижимость, технику, оборудование и автотранспорт. Для этого нужно заключить договор. Условия такие:
минимальная сумма финансирования — 1 млн руб. и не более 90% от стоимости товара;
срок финансирования — до 5 лет.
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН 1653001805, erid: 2W5zFHJ4a4g
Отпустить пораньше
Депутаты предлагают работодателям подарить сотрудникам еще один выходной и отпустить их с работы 28 декабря. Разумеется речь о предприятиях, которые могут себе это позволить, не нарушив работу.
А вы работаете или отдыхаете в эту субботу?
Как считать пени по налоговым долгам с нового года
Не будут начисляться пени на сумму недоимки в размере, не превышающем положительное сальдо ЕНС в соответствующий календарный день, увеличенное на зарезервированные суммы.
Пени будут считаться по-новому: для организаций ставка пеней в 2025 году устанавливается в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ с 31-го по 90-й день просрочки уплаты налога. В остальное время пени будут начислять по 1/300 ставки ЦБ.
Отелям нужно получить свои звезды и попасть в реестр
В 2024 году органы по классификации средства размещения выдали документы для 7,6 тыс. гостиниц.
Статусы получили:
«без звезд» — 4 тыс. отелей
«1 звезда» — 203
«2 звезды» — 651
«3 звезды» — 1 747
«4 звезды» — 845
Пятизвездочных гостиниц всего 171.
С 1 января 2025 года станет обязательной классификация всех средств размещения, эти объекты войдут в единый реестр.
Новогодняя скидка на курс Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя
Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов.
Вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 78%: 9 900 рублей вместо
44 900 рублей.
Полезности бухгалтеру
Проведите вечер в уютном кресле за просмотром нового выпуска Тот еще разговор. Гость в студии — основатель компаний Broniboy и Bumerang, ресторатор и инвестор Александр Радионов. Человек, который любит покупать и продавать бизнесы, привлек более 1 миллиарда ₽ инвестиций.
Персональные данные работника: напоминание бухгалтерам об обязанности регистрации в Роскомнадзоре — одна из самых сложных тем для бухгалтера и аутсорсера.
Семь поправок по ПСН с 2025 года — важные поправки, которые нельзя пропустить ИП, работающих или собирающихся работать на патенте.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1843 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша ваш кот не уронит елку, если у вас нет кота…или елки… редакция
Начать дискуссию