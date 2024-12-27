Обзоры для бухгалтера

Налоговики просят внутренние документы компании для проверки другого юрлица (не контрагента!): что вообще происходит? 😣«Ночной бухгалтер» № 1843

Налоговая прислала требование, в котором хочет, чтобы организация передала ей техрегламент, расчеты нормативов, сведения о сырье и т.д. Все потому что проверяет предприятие со схожим видом деятельности. Предоставлять или напомнить проверяющим про НК?

Сегодня в выпуске:

  • Налоговики просят документы просто так. Как реагировать?

  • Депутаты просят работодателей отпустить сотрудников 28 декабря.

  • Как считать пени по налогам в 2025 году.

  • Гостиницы обязаны получить классификацию по «звездам».

  • Подборка дня для бухгалтера.

  • Мем дня

Как ответить на странное требование налоговой

В телеграм-канале КУБ бухгалтер спрашивает — как реагировать на требование ФНС, в котором запрашивают внутренние документы для проверки компании, которая к организации никакого отношения не имеет, но занимает сходным видом деятельности.

Наш эксперт советует написать ответ с напоминанием ФНС, что по п. 1 статьи 93.1 НК могут требовать документы у контрагента (каковым проверяемая организация не является) или у иного лица, располагающего документами (информацией), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика. И указать, что документов, касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика у компании нет.

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Отпустить пораньше

Депутаты предлагают работодателям подарить сотрудникам еще один выходной и отпустить их с работы 28 декабря. Разумеется речь о предприятиях, которые могут себе это позволить, не нарушив работу.

А вы работаете или отдыхаете в эту субботу?

Как считать пени по налоговым долгам с нового года

Не будут начисляться пени на сумму недоимки в размере, не превышающем положительное сальдо ЕНС в соответствующий календарный день, увеличенное на зарезервированные суммы.

Пени будут считаться по-новому: для организаций ставка пеней в 2025 году устанавливается в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ с 31-го по 90-й день просрочки уплаты налога. В остальное время пени будут начислять по 1/300 ставки ЦБ.

Отелям нужно получить свои звезды и попасть в реестр

В 2024 году органы по классификации средства размещения выдали документы для 7,6 тыс. гостиниц.

Статусы получили:

  • «без звезд» — 4 тыс. отелей

  • «1 звезда» — 203

  • «2 звезды» — 651

  • «3 звезды» — 1 747

  • «4 звезды» — 845

Пятизвездочных гостиниц всего 171.

С 1 января 2025 года станет обязательной классификация всех средств размещения, эти объекты войдут в единый реестр.

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Полезности бухгалтеру

Проведите вечер в уютном кресле за просмотром нового выпуска Тот еще разговор. Гость в студии — основатель компаний Broniboy и Bumerang, ресторатор и инвестор Александр Радионов. Человек, который любит покупать и продавать бизнесы, привлек более 1 миллиарда ₽ инвестиций.

Персональные данные работника: напоминание бухгалтерам об обязанности регистрации в Роскомнадзоре — одна из самых сложных тем для бухгалтера и аутсорсера.

Семь поправок по ПСН с 2025 года — важные поправки, которые нельзя пропустить ИП, работающих или собирающихся работать на патенте.

Мем дня

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Ваша ваш кот не уронит елку, если у вас нет кота…или елки… редакция

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