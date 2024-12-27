Налоговики просят внутренние документы компании для проверки другого юрлица (не контрагента!): что вообще происходит? 😣«Ночной бухгалтер» № 1843

В телеграм-канале КУБ бухгалтер спрашивает — как реагировать на требование ФНС, в котором запрашивают внутренние документы для проверки компании, которая к организации никакого отношения не имеет, но занимает сходным видом деятельности.

Наш эксперт советует написать ответ с напоминанием ФНС, что по п. 1 статьи 93.1 НК могут требовать документы у контрагента (каковым проверяемая организация не является) или у иного лица, располагающего документами (информацией), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика. И указать, что документов, касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика у компании нет.