Семь поправок по ПСН с 2025 года

Самая одиозная поправка для ИП — это лишение возможности оформить патент в новом году, если в предыдущем году доход был более 60 млн рублей.

Сейчас лимит в 60 млн руб. действует только в текущем году. С 2025 года будет иметь значение еще и доход прошлого года.

Причем учитывают не только доход по ПСН, но и по УСН, если ИП совмещал эти режимы в прошлом году. А вот доход по ОСНО для этого лимита не суммируют. Если ИП совмещал ОСНО и ПСН, то значение имеет только доход по ПСН.

Пример

В 2024 году у ИП был патент в начале года с доходом 50 млн рублей, а потом он начала работать чисто на УСН и заработал еще 20 млн рублей. Итого доход за 2024 год – 70 млн рублей. В 2025 году он планировал снова оформить патент на несколько месяцев.

Но увы. Этот ИП не сможет применять ПСН в 2025 году и с самого первого дня 2025 года он будет только на УСН с НДС.

Еще одна проблема для ИП на ПСН — это возможная утрата права на ПСН по патентам, срок которых уже закончился. На момент составления этого материала ФНС пока не дала официальных разъяснений на этот счет.

Но есть мнение региональной УФНС, по которому утрата права на ПСН будет задним числом абсолютно для всех патентов в 2025 году (в том числе, уже давно закрытых и забытых), как только доход превысит 60 млн рублей. Об этой проблеме мы писали тут.