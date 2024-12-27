Семь поправок по ПСН с 2025 года

Что случилось
С 2025 года заработают поправки в НК по ПСН, которые внесены законами:
Срок уплаты налога
Налог по патентам со сроком действия до конца года надо будет уплачивать до 28 декабря.
Сейчас в таком случае срок уплаты 31 декабря, а так как эта дата часто выпадает на выходной день, то срок переносится на первый рабочий день января следующего года.
Теперь срок уплаты будет в текущем году. Например, в 2025 году 28 декабря — это воскресенье. Значит оплатить патент, который заканчивается 31 декабря 2025 года, надо будет до 29 декабря 2025 года.
Новые сроки уплаты смотрите в нашей таблице.
Срок действия патента
Срок уплаты налога в 2025 году
До 6 месяцев
Единовременно — до даты, когда закачивается действие патента.
Но если срок патента заканчивается 31.12, то уплатить надо до 28.12
От 6 месяцев до 1 года
Двумя платежами:
1/3 — не позже 90 дней после начала действия патента;
2/3 — не позже даты, когда завершается действие патента.
Но если срок патента заканчивается 31.12, то уплатить надо до 28.12
Уменьшение налога
ИП из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут уменьшить налог по ПСН на расходы на покупку ККТ, но не более 28 тыс. рублей.
Вычет можно применить с 01.01.2025 к налогу по ПСН за 2024 или 2025 год.
Чтобы оформить такой вычет, надо сдать уведомление на уменьшение (КНД 1154003). Форма этого уведомления утверждена приказом ФНС от 16.10.2024 № ЕД-7-3/859@.
Утрата права на ПСН
Самая одиозная поправка для ИП — это лишение возможности оформить патент в новом году, если в предыдущем году доход был более 60 млн рублей.
Сейчас лимит в 60 млн руб. действует только в текущем году. С 2025 года будет иметь значение еще и доход прошлого года.
Причем учитывают не только доход по ПСН, но и по УСН, если ИП совмещал эти режимы в прошлом году. А вот доход по ОСНО для этого лимита не суммируют. Если ИП совмещал ОСНО и ПСН, то значение имеет только доход по ПСН.
Пример
В 2024 году у ИП был патент в начале года с доходом 50 млн рублей, а потом он начала работать чисто на УСН и заработал еще 20 млн рублей. Итого доход за 2024 год – 70 млн рублей. В 2025 году он планировал снова оформить патент на несколько месяцев.
Но увы. Этот ИП не сможет применять ПСН в 2025 году и с самого первого дня 2025 года он будет только на УСН с НДС.
Еще одна проблема для ИП на ПСН — это возможная утрата права на ПСН по патентам, срок которых уже закончился. На момент составления этого материала ФНС пока не дала официальных разъяснений на этот счет.
Но есть мнение региональной УФНС, по которому утрата права на ПСН будет задним числом абсолютно для всех патентов в 2025 году (в том числе, уже давно закрытых и забытых), как только доход превысит 60 млн рублей. Об этой проблеме мы писали тут.
Переход с НПД
Если самозанятый ИП превысил лимит доходов и иные условия применения НПД, он сможет перейти не только на УСН, но и на ПСН.
О таком переходе надо уведомить ИФНС в течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве самозанятого.
Вид деятельности
В рамках ПСН разрешили вести деятельность платежных агентов в сельской местности.
При осуществлении розничной торговли можно принимать от физлиц наличные и вносить их на банковские счета этих физлиц, и наоборот – выдавать наличные с их счетов.
Налоговые каникулы
Срок действия закона о налоговых каникулах для вновь зарегистрированных ИП должен был закончиться 01.01.2025, но их продлили до 01.01.2027.
Налоговые каникулы (ставка налога 0%) действуют 2 налоговых периода по ПСН в пределах 2 календарных лет.
Ими может пользоваться новый бизнес производственной, социальной, научной сферы, а также сферы бытовых услуг.
Коэффициент-дефлятор
На 2025 год коэффициент-дефлятор для ПСН установлен в размере 1,144. Он утвержден приказом Минэкономразвития от 17.10.2024 № 645.
Это означает, что региональные власти могут проиндексировать потенциальный доход на этот коэффициент. Это проще, чем устанавливать новый потенциальный доход, что требует внесения поправок в закон.
Но применение коэффициента-дефлятора — это право региона, а не обязанность.
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