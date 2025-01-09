Нужно ли оформлять счета-фактуры на УСН, если организация освобождена от НДС

Согласно поправкам в НК (начали действовать с 01.01.2025) организации на УСН, годовой доход которых превысил 60 млн руб., становятся налоговыми агентами по НДС. Разбираемся, нужно ли выставлять счета-фактуры, если доход не превысил лимит.

Ситуация: ООО находится на УСН. В 2024 году доход составил менее 60 млн руб. Можно ли не выставлять счета фактуры в нынешнем году? Или с 1 января необходимо их выставлять с пометкой «Без НДС»?

По прошлой редакции п. 5 ст. 168 НК, компании и ИП, которые освобождены от НДС по ст. 145 НК, при реализации товаров (работ или услуг), должны составлять счета-фактуры без выделения сумм налога с проставлением надписи или штампа «Без налога (НДС)».

По ФЗ от 29.10.2024 № 362-ФЗ с 1 января 2025 года это правило дополняется новой нормой, согласно которой организации и ИП на УСН или ЕСХН, освобожденные от НДС, не составляют счета-фактуры.

А значит, благодаря поправкам в НК, обязанность по выставлению счетов-фактур с пометкой «Без НДС» остается только у компаний и ИП на ОСНО, получивших освобождение от НДС.

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