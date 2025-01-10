Как оптимизировать налоговую нагрузку в 2025 году 

— Самым шоковым изменением для бизнеса на 2025 год стало введение НДС для упрощенки. По вашим клиентам, какую вы видите тенденцию — предприниматели будут сохранять упрощенку, как-то уходить от уплаты НДС, оставаясь в лимите, платить НДС на УСН или меняют режим на ОСНО?

— Налогоплательщики на УСН стараются сохранить этот режим. В текущих реалиях даже с НДС он остается выгоднее, чем ОСНО. Более того, в связи с увеличением лимитов на УСН до 450 млн. руб. и возможностью ставить к вычету НДС при применении ставки 20%, налогоплательщики, которые применяли ОСНО в 2024 году, начали переходить на УСН с 2025.

— Изменились правила применения патента, кроме того ПСН стала дороже в ряде регионов. А недавно на Клерке вышла вот такая новость https://www.klerk.ru/buh/news/632843/ Да, налоговая убрала информацию с сайта, но тенденция тревожит. Как считаете, что будет с самыми выгодными режимами вроде ПСН или с самозанятыми в ближайшие годы?

— Пока думаю больших перемен по этим режимам не предвидится. Да, теперь нельзя применять ПСН, если в предыдущем году доход превысил 60 млн руб., но подавляющая доля предпринимателей даже не подходит к этому лимиту. Что касается самозанятых, то наблюдается тенденция на рост числа самозанятых в стране и, скорее всего, в ближайшие 1–2 года мы увидим рост лимита для этого режима.

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