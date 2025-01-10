Как оптимизировать налоговую нагрузку в 2025 году 

— Самым шоковым изменением для бизнеса на 2025 год стало введение НДС для упрощенки. По вашим клиентам, какую вы видите тенденцию — предприниматели будут сохранять упрощенку, как-то уходить от уплаты НДС, оставаясь в лимите, платить НДС на УСН или меняют режим на ОСНО?
— Налогоплательщики на УСН стараются сохранить этот режим. В текущих реалиях даже с НДС он остается выгоднее, чем ОСНО. Более того, в связи с увеличением лимитов на УСН до 450 млн. руб. и возможностью ставить к вычету НДС при применении ставки 20%, налогоплательщики, которые применяли ОСНО в 2024 году, начали переходить на УСН с 2025.
— Изменились правила применения патента, кроме того ПСН стала дороже в ряде регионов. А недавно на Клерке вышла вот такая новость https://www.klerk.ru/buh/news/632843/ Да, налоговая убрала информацию с сайта, но тенденция тревожит. Как считаете, что будет с самыми выгодными режимами вроде ПСН или с самозанятыми в ближайшие годы?
— Пока думаю больших перемен по этим режимам не предвидится. Да, теперь нельзя применять ПСН, если в предыдущем году доход превысил 60 млн руб., но подавляющая доля предпринимателей даже не подходит к этому лимиту. Что касается самозанятых, то наблюдается тенденция на рост числа самозанятых в стране и, скорее всего, в ближайшие 1–2 года мы увидим рост лимита для этого режима.
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— Можете привести пример самой неудачной оптимизации в 2024 году? Какая схема (даже законная) оказалась максимально невыгодной или рисковой.
— Я не замеряла статистику налоговых споров по самым рискованным схемам, но чаще всего попадаются проигранные суды по дроблению бизнеса, агентские сделки, ИП-управляющие и, конечно, договоры с самозанятыми.
— Вы согласны с тем, что высокая доля МСП на самом деле — это ООО и ИП, которые являются частью схем дробления, а не самостоятельным бизнесом?
— Без конкретных данных это все лишь предположения. У меня нет такой информации и наши клиенты МСП, как правило, самостоятельные бизнесы.
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— Можете привести пример законной возможности сэкономить на страховых взносах за работников? Может что-то из того, о чем вы говорили на VI всероссийской конференции Клерка в Москве.
— Любой метод налоговой оптимизации имеет налоговые риски, поэтому нельзя заключать сделку, руководствуясь оптимизацией, а не реальной целью сделки. Могу привести примеры сделок (операций), по которым страховые взносы не начисляются или начисляются в размере меньшем, чем если бы выплаты были в рамках трудового договора.
Например, договор дарения, материальная помощь, ученические договоры, договор аренды имущества у физического лица, договоры с самозанятыми, различного рода компенсации (компенсация за использование личного автомобиля, компенсация за работу во вредных условиях труда).
— Ваше мнение — какие тренды будут в налоговых проверках в 2025 году?
— Думаю сохранятся текущие тренды — это борьба с фиктивной самозанятостью, дроблением бизнеса, заключением фиктивных сделок (например, агентских договоров, ИП-управляющего).
— В чем вы видите роль бухгалтера в 2025 году? Чему ему нужно научиться, к чему подготовиться?
— Роль бухгалтера уже давно вышла за рамки ведения учета. Сегодня бухгалтер должен уметь работать с налоговыми рисками, так как налоговые риски касаются не только компании, но лично бухгалтера. Важно научиться видеть грань между допустимой и недопустимой оптимизацией, заранее готовить обоснование сделок, проводить налоговый анализ договоров на риски, и, конечно, знать своих контрагентов.
Смотрите выступление Светланы на конференции Клерк в декабре 2024 г.
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