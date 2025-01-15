Утренний бухгалтер № 5803. При открытии ООО в конце года можно не сдавать отчеты, но бухгалтеры сдают

Обсуждения: бухгалтеры сдают ненужные отчеты, чтобы не прилетали требования от ИФНС.

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Сегодня — крайний срок уплаты взносов по страхованию от производственного травматизма и профзаболеваний. Не забудьте уплатить взносы за декабрь.

ФНС рассказала, какие КБК исключили из ЕНП с 2025 года.

С 1 января 2025 года изменен порядок расчета пеней для юридических лиц.

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С 20 января 2025 года применяются новые формы и форматы уведомлений об освобождении от НДС по статье 145 НК.

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