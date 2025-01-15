Утренний бухгалтер № 5803. При открытии ООО в конце года можно не сдавать отчеты, но бухгалтеры сдают

Обсуждения: бухгалтеры сдают ненужные отчеты, чтобы не прилетали требования от ИФНС.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Сегодня — крайний срок уплаты взносов по страхованию от производственного травматизма и профзаболеваний. Не забудьте уплатить взносы за декабрь.
ФНС рассказала, какие КБК исключили из ЕНП с 2025 года.
С 1 января 2025 года изменен порядок расчета пеней для юридических лиц.
Правительство установило правила ведения реестра работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости.
Безработный сохранит право на пособие по безработице, если появилась подработка на срок не более 5 рабочих дней.
С 20 января 2025 года применяются новые формы и форматы уведомлений об освобождении от НДС по статье 145 НК.
⭐ Совет от редакции: найти прибыльную нишу для новичка или крупного магазина на маркетплейсах, изучить продавцов, оценить стоимость рекламы и затраты на участие в акциях — поможет сервис MPSTATS. Найдите точки роста и сделайте свой бизнес прибыльным. Попробуйте 3 дня бесплатно!
🤔Каждый, кто сталкивается с финансовыми трудностями, задается вопросом: «Смогу ли я выбраться из этой ситуации?»
Чувствуете, что жизнь превращается в бесконечную борьбу с долгами, без права на нормальную жизнь?
Мы понимаем, каково это — страх перед потерей имущества, неопределенность и постоянный стресс от звонков. Кому-то даже страшно начать процесс банкротства, ведь это неизвестность.
✅Банкротство — это надежный и законный путь к освобождению от долгов.
Команда Банкрот Консалт с 2002 года специализируется на банкротстве физических лиц и помогла списать более 6 млрд долгов.
📲Подайте заявку на бесплатную консультацию и начните путь к новой жизни — без долгов и стресса.
Разборы законов
— Больничные для самозанятых и ИП: разбор новых правил
Самозанятые получат право на больничные через 6 месяцев уплаты взносов. Но права на декретные у них не будет.
— Правила учета и начисления годовой премии. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, как правильно начислить годовую премию и как учесть расходы на премирование.
— Когда нужна заверенная копия документа и как правильно ее сделать
Документооборот в определенных случаях позволяет представлять вместо оригинала копию документа, но не простую, а заверенную. Как это правильно сделать, чтобы избежать претензий?
— Инструкция для блогеров по регистрации в Роскомнадзоре. Мини-курс
За пару минут в мини-курсе расскажем, каким блогерам и для чего нужно регистрироваться в Роскомнадзоре.
— Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
С нового года многие плательщики УСН станут плательщиками НДС. Что, помимо прочего, означает, что у их деловых партнеров появятся новые риски: потерять право на вычет из-за неправомерных действий (бездействия) поставщика. Рассказываем об одном из способов снизить этот риск.
⭐ Совет от редакции: воспользуйтесь особым предложением по страхованию для юрлиц от АльфаСтрахование. Скидка 50%!
Новости
1 «Финам» увеличит комиссию за вывод трех валют
2 Сокращены сроки проведения аукционов на земельные участки
3 ЦБ не поддержал формальный и избирательный подход к публикации отчетности под «прикрытием» санкций
4 Страховать урожай и с/х животных станет выгоднее
5 🙋 При открытии фирмы в конце декабря можно не сдавать отчеты, но бухгалтеры все равно сдают. Опрос
6 Доходы оленеводов тоже облагаются страховыми взносами
7 Расскажем про обновления в бухучете и налогах на бесплатном вебинаре!
8 ИП на ПСН+УСН с доходами более 60 млн рублей в 2025 году будут на УСН с НДС
9 Мошенники обманывают россиян через Pay-сервисы
10 Кредиторы смогут подавать требования через сайт АСВ
12 Обновленные курсы по прошлогодним ценам! Акция «Клерка» в честь Старого Нового года
13 ⏳ Не забудьте уплатить взносы по травматизму за декабрь
14 🏢 Застройщиков обязали при новостройках возводить инфраструктуру
15 С 01.01.2025 повысили норматив утилизации упаковки
16 В 2025 году пени по налогам будут начислять по новой формуле
17 Роспотребнадзор придет с проверками в магазины «Светофор»
18 В финансовых моделях нужно учитывать мелкие расходы и зарплату руководителя
19 Получите бесплатный доступ к внешней аналитике Wildberries
20 Ежегодный рост земельного налога не может превышать 10%
21 Оформить дарственную на жилье теперь можно только у нотариуса
22 🍃 С 2025 года увеличился экологический сбор
23 В России стало в 3,6 раза больше компаний с китайским участием
24 ❗ Утверждены правила ведения реестра работодателей с нелегальной занятостью
25 Что изменилось по налогу на прибыль для IT-компаний
26 5-дневная подработка не лишит права на пособие по безработице
27 Налоговики пересчитают НДФЛ с процентов по длинным вкладам за 2023 год
28 Об освобождении от НДС надо будет уведомлять на новых бланках
29 Начали действовать новые правила для экологической отчетности
30 С 1 января 2025 единое пособие на очередного ребенка назначают по-новому
31 Российская компания не платит НДС за товары, которые покупает и продает в Китае
❗Тариф Клерк.Премиум на 9 месяцев по суперцене!
В 2025 году заработали многочисленные поправки в законодательство. Чтобы не собирать всю информацию по крупицам — купите подписку Клерк.Премиум. Вы получите доступ к экспертным статьям, вебинарам, онлайн-курсам, в которых мы не просто расскажем об изменениях, но и объясним на понятном языке, как они повлияют на работу бухгалтера, какие документы вам понадобятся, как их заполнять, как вести учет, сдавать отчеты, рассчитывать налоги по новым правилам.
Вы сможете задавать вопросы нашим экспертам (в том числе анонимно), количество консультаций не ограничено!
Сейчас вы можете забрать подписку на 9 месяцев с безлимитными консультациями экспертов всего за 14 900 рублей.
Мероприятия
Бухучет, налоги, налоговая оптимизация: обновления 2025
Дата проведения: 15 января, среда
Статистическая отчетность в РПН за 2024 год
Дата проведения: 15 января, среда
НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН
Дата проведения: 16 января, четверг
Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС?
Дата проведения: 20 января, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5802. Для перехода на ОСНО осталось всего два дня
Об этом напоминает ФНС.
— Что будет, если вовремя не подать ЕФС-1
ЕФС-1 подается при трудоустройстве по ТК, а также при заключении договора ГПХ. А еще его нужно подавать при декретном отпуске. Рассказываем, какие санкции предусмотрены за несвоевременную подачу отчета.
— Административная ответственность за нарушения с первичкой
За нарушения, связанные с первичными документами, установлена административная ответственность для должностных лиц. Есть основания, по которым этой ответственности можно избежать.
— Форма ЕФС-1 в 2025 году: сроки сдачи, инструкции и образцы
В январе вступили в силу поправки к отчету ЕФС-1. Социальный фонд России (СФР) утвердил новую форму данного документа. Сдавать этот отчет — обязанность каждого работодателя. Поэтому изменения в нем имеют существенное значение. В нашей статье изложено, что конкретно поменялось и какой порядок действует сейчас. Также приведены соответствующие образцы.
— Инструкция для блогеров по регистрации в Роскомнадзоре
Мини-курс в открытом доступе. За пару минут узнаете, каким блогерам и для чего нужно регистрироваться в Роскомнадзоре.
— По какой форме 6-НДФЛ отчитываться в 2025 году
В связи с введением новой пятиступенчатой шкалы ставок по НДФЛ все бухгалтеры ждут новую форму 6-НДФЛ. Однако налоговые инспекторы сообщают, что новой формы не будет.
— СХЭД vs СЭД: основные различия и их роль в документообороте
Электронный документооборот сегодня широко используется как в коммерческих, так и в государственных организациях. И если с СЭД, которая автоматизирует делопроизводство, ускоряет процессы и освобождает сотрудников от рутинных задач, все уже довольно понятно, то к системам хранения электронных документов (СХЭД) у компаний возникают вопросы.
— Льготы для малого и среднего бизнеса в 2025 году: полный список
Малому и среднему бизнесу несколько урежут финансирование господдержки. Известно,что на следующий период 2025-2030 гг. выделено 329,5 млрд руб., что на 21% меньше, чем на 2019-2024 годы.
— Как подготовиться к отчетной компании в Росприроднадзор, принципы и основные элементы учетной политики, как эффективно вести бизнес. Обзор мероприятий с 15 по 31 января
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
— Что будет с ключевой ставкой в 2025 году и когда она начнет снижаться. Отвечают эксперты
Ключевая ставка Банка России — важный показатель как для всей экономики страны, так и для каждого жителя. Исходя из уровня ключевой ставки и прогнозов по нему, банки формируют свои стратегии и предлагают бизнесу и населению кредиты и депозиты под определенные проценты. Чем выше «ключ», тем выше процентные ставки.
— Антирейтинг: 10 регионов, где в 2025 году максимально подорожают коммунальные услуги
В ноябре прошлого года Правительство утвердило значения предельных индексов, в рамках которых будет происходить повышение коммунальных платежей с 1 июля 2025 г. (Распоряжение Правительства от 15.11.2024 N 3287-р).
— Закон о коллекторах с 1 февраля 2025 года: как с должников будут взыскивать долги
Отношения коллекторов с должниками регулируются законом № 230-ФЗ от 03.07.2016. Документ закрепляет права и обязанности специалистов по взысканию, заемщиков, допустивших просрочки по кредитам.
Блоги компаний
20 лучших онлайн-курсов коучинга для начинающих
Будущее профессии: Взгляд бухгалтера, студента и школьника
Сотрудничество с самозанятыми в 2025 году: как не попасть в зону риска
Старый Новый год — обновленные курсы! Успейте купить курсы по прошлогодней стоимости
Офис 2025 года: как бизнесу идти в ногу с трендами
Кассовая дисциплина–2025: как уберечь бизнес от штрафов ФНС
Экологические платежи в 2025 году: что изменилось и как теперь платить
Неуплата налогов и сокрытие имущества от взыскания: ответственность и что нужно знать бизнесу
Оплата зарубежных сервисов из России с ВНЖ Сербии: отзыв клиента компании International Expert
Преференциальные экосистемы для развития бизнеса: сравнение Сколково и ИНТЦ
Отчеты самозанятых в Росстат с 1 января 2025 года: все, что нужно знать о нововведениях
За какие ошибки в НДФЛ и зарплате будут штрафовать в 2025 году
Наставничество появится в Трудовом кодексе: что нужно знать
Консультации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Монтажник РЭА и приборов Зарплата не указана, Санкт-Петербург, Гибкий график
— Бухгалтер Зарплата не указана, Екатеринбург, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер, специалист на участок НДС(полный день,гибридный график-СВАО,САО,ЦАО)
Трибуна
Россияне хотят получать пенсию в размере 110 000 рублей
Серия статей на тему: «Что нужно сделать перед составлением годовой отчетности». Часть 2. «Инвентаризация»
💣 Облигации в 2025 году. А нужно ли оно вам, или лучше депозит? Что делать с рынком после «провала» 2024?
💥Обзор новостей: вычеты оформляем по-новому, подарить жилье можно только через нотариуса, Трамп сравнил ущерб от пожаров с ядерным ударом
Правительство завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года
Никаких бумаг при постановке недвижимости на кадастровый учет!
Как закрыть ИП в 2025 году: пошаговая инструкция
Давальческая схема как метод ухода от НДС в производстве
Как проверить идею для бизнеса, чтобы не потерять деньги
Как получать больше полезной информации? Заглянуть в соцсети «Клерка»
Льготы для участников СВО и инвалидов, налоги в 2025 году в видео-обзоре новостей
🎄В 2025 году бухгалтер — главный!
Документы
Торгово-промышленная палата РФ: Приказ № 14 от 01.03.2024
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-16890/2022 от 12.09.2022
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-13622/2022 от 30.06.2022
Федеральный закон № 318-ФЗ от 08.08.2024
Федеральный закон № 124-ФЗ от 29.05.2024
Федеральный закон № 89-ФЗ от 22.04.2024
Федеральный закон № 484-ФЗ от 26.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/128747 от 19.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2/129368 от 20.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/128402 от 19.12.2024
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Начать дискуссию