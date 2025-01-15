Как выставить счет-фактуру по предоплате, внесенной одним платежом за несколько месяцев

Источник: Бухгалтерия.ру

Согласно требованиям пункта 3 статьи 168 НК счет-фактура должен быть выставлен не позднее 5 календарных дней со дня отгрузки товара (работ, услуг) либо со дня получения предоплаты в счет предстоящих поставок.

Перечень реквизитов, которые должны быть указаны в счете-фактуре по авансовым платежам, приведен в пункте 5.1 статьи 169 НК:

В этом перечне прямо названа «сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок».

Соответственно, счет-фактуру по предоплате следует составлять на всю сумму оплаты, которая указана в платежно-расчетном документе, независимо от того, за какой период она перечислена.

Документ: Письмо Минфина от 18.10.24 № 03-07-11/101149.

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