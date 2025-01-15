Как выставить счет-фактуру по предоплате, внесенной одним платежом за несколько месяцев

Источник: Бухгалтерия.ру
Согласно требованиям пункта 3 статьи 168 НК счет-фактура должен быть выставлен не позднее 5 календарных дней со дня отгрузки товара (работ, услуг) либо со дня получения предоплаты в счет предстоящих поставок.
Реквизиты авансового счета-фактуры
Перечень реквизитов, которые должны быть указаны в счете-фактуре по авансовым платежам, приведен в пункте 5.1 статьи 169 НК:
порядковый номер и дата составления счета-фактуры;
наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика (налогового агента) и покупателя;
наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;
номер платежно-расчетного документа;
сумма частичной оплаты в счет предстоящих поставок; наименование валюты;
налоговая ставка;
сумма налога, предъявляемая покупателю.
В этом перечне прямо названа «сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок».
Соответственно, счет-фактуру по предоплате следует составлять на всю сумму оплаты, которая указана в платежно-расчетном документе, независимо от того, за какой период она перечислена.
Документ: Письмо Минфина от 18.10.24 № 03-07-11/101149.
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Когда счет-фактуру на аванс можно не составлять
Если уплата аванса и отгрузка прошли в течение пяти календарных дней в одном квартале (налоговом периоде), счет-фактуру на аванс можно не выставлять.
Но, если уплата аванса и отгрузка выпали на разные кварталы (в течение пяти календарных дней) счет-фактуру на аванс нужно составлять обязательно.
Счет-фактуру на аванс не составляют если:
аванс перечислен и отгрузка проведена в течение пяти календарных дней в одном квартале;
аванс получен за товар, изготовление которого займет более 6 месяцев;
проведена сделка, необлагаемая НДС либо в «нулевым» НДС;
покупатель не является плательщиком НДС.
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