Как выстроить отношения с сотрудниками: наем и обучение талантов

Тот факт, что отношения с подчиненными — важный аспект управления персоналом, который влияет на успех компании, неоспорим. Когда же ключевую роль в развитии бизнеса играют особые таланты сотрудников, подходы к найму и обучению приобретают ключевое значение.

О нюансах этого процесса рассказала Лиана Давидян, предприниматель, наставник по бизнесу.

Отличия найма линейного персонала и талантливых сотрудников

Линейный персонал обычно выполняет должностные обязанности, которые хотя и требуют глубоких знаний и навыков, но довольно легко стандартизируются. Для этих сотрудников важны такие качества, как исполнительность, ответственность и умение следовать инструкциям.

Процесс найма может включать в себя тестирование на соответствие требованиям должности, проверку рекомендаций и проведение собеседований.

Талантливые сотрудники, напротив, обладают уникальными навыками и способностями, которые играют ключевую роль в результате деятельности компании. Это могут быть инженеры, программисты, дизайнеры, врачи, журналисты, мультипликаторы и другие специалисты, чьи интеллектуальные и когнитивные способности напрямую влияют на успех проекта.

Процесс найма талантливых сотрудников может быть более сложным и длительным. Он включает в себя следующие этапы.

Определение требований к кандидату через результат

Хотя определенные навыки и знания необходимы для выполнения работы, талантливых сотрудников выбирают не как недостающую функцию. Описание ожидаемого от привлечения таких людей результата поможет сузить круг потенциальных кандидатов и сосредоточиться на тех, кто действительно подходит.

Поиск кандидатов

Каналы поиска безграничны. Необходимо использовать различные источники, такие как специализированные сайты, социальные сети, профессиональные сообщества, группы. Отслеживать работы, комментарии. Прибегать к помощи хэдхантеров и, как ни странно, знакомых.

Многие талантливые специалисты не умеют подавать себя, за них это делают другие. Важно найти людей, которые соответствуют требованиям и имеют необходимые навыки. Поиск кандидатов схож с процессом просеивания золотого песка.

Отбор кандидатов

При подборе талантливых сотрудников недостаточно собеседования, пусть даже профессионального. Очень важны тестирование, проверочное задание для оценки навыков.

Адаптация и обучение

Даже если кандидат обладает необходимыми навыками, важно адаптировать его к корпоративной культуре и обучить специфическим аспектам работы, одновременно учитывая индивидуальные особенности и психологический портрет.

Талантливые сотрудники ценят позитивную и дружелюбную рабочую среду. Предоставьте им возможность работать в комфортных условиях, общаться с коллегами и участвовать в интересных проектах.

Обучение талантливых подчиненных также имеет свои особенности. Оно должно быть направлено на развитие их уникальных навыков и способностей. И хотя материальное вознаграждение важно, если условия не удовлетворяют, такие работники «чахнут».

В целом, отношения с талантливыми сотрудниками требуют особого подхода. Необходимо учитывать их индивидуальные особенности, а также создавать условия для их развития и роста. Это поможет компании привлечь и удержать специалистов, которые будут способствовать ее успеху.