Нужно ли выделять районные коэффициенты и северные надбавки при начислении зарплаты

В связи с началом действия поправок в НК теперь при расчете НДФЛ необходимо пользоваться прогрессивной шкалой. Рассказываем, повлияли ли эти изменения на начисление районных коэффициентов и северных надбавок на зарплату.

С 2025 года при начислении зарплаты, отпускных и больничных, районные коэффициенты и северные надбавки должны выделяться отдельно, так как по ним применяется своя прогрессивная шкала.

Если начисление зарплаты за месяц в 2025 году производится после обновления программы, работодателю также необходимо использовать новые коды и категории дохода для районного коэффициента (РК) и северной надбавки (СН).

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Также эти изменения отражаются и в отчетности. При формировании 2-НДФЛ для сотрудника доход в виде РК и СН отражается с кодом 2000, но двумя строчками (то есть отдельно от должностного оклада).

Если выплата разницы и доначисление НДФЛ при перерасчете отпускных происходит в 2025 году, то суммы отпускных должны разделяться по кодам. При увеличении этих сумм положительная разница должна отражаться в учете НДФЛ на планируемую дату выплаты. Затем дата получения дохода должна уточниться при фактической выплате доначисленных отпускных.