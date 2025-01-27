ИП придется сдавать отчеты по работнику до конца года, даже если он уволен в январе. «Ночной бухгалтер» № 1857

Сегодня в выпуске:
РСВ за работников нужно сдавать до конца года.
Проиндексируют более 40 социальных выплат, в том числе детские пособия.
Кто и как будет платить туристический налог в 2025 году.
Матпомощь при рождении ребенка не будет облагаться НДФЛ и взносами в пределах 1 млн.
ФНС спрашивают, как облагать НДФЛ выплаты по районным коэффициентам, которые не относятся к «северным».
Полезные статьи для бухгалтера.
Мем дня.
Если ИП уволил всех сотрудников в январе, это не значит, что отчетам конец
Предприниматель уволил работника 15 января (увольнение после отпуска), полный расчет произвел в конце 2024 года. Казалось бы никаких начислений в январе нет и сдавать отчеты не нужно, но это не так.
Даже если работник уволен в январе и никаких выплат ему не производилось, то все равно придется сдавать:
ПСФЛ (персональные сведения) за январь.
РСВ (сдавать надо ежеквартально до конца года! + годовой отчет)
ЕФС-1 (раздел 2 — бывший 4-ФСС) — до конца года + годовой.
ЕФС-1 (раздел 1, подраздел 1.1 — бывший СЗВ-ТД) — нужно сдать при увольнении, не позднее следующего рабочего дня после приказа.
ЕФС-1 (раздел раздел 1, подраздел 1.2 - экс-СТАЖ) — сдавать, если сотрудник подпадает под какие-то исключительные категории или случаи. Например, если у него льготный стаж или в январе он был бы в отпуске без сохранения зарплаты.
А вот 6-НДФЛ при отсутствии выплат подавать не надо. Если ФНС пришлет ругательный запрос — ответить, что сотрудник уволен и никаких выплат не производится.
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Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, поможем разобраться с годовой бухгалтерской и квартальной налоговой отчетностью, вы сможете задать свои вопросы мастерам налоговой оптимизации и гуру ответов на требования налоговиков.
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Вырастут более 40 соцвыплат
С 1 января на 9,5% увеличат размер фиксированной выплаты к страховой пенсии для работающих и неработающих пенсионеров, а также стоимость одного пенсионного коэффициента.
С 1 февраля 2024 года на 9,5% также вырастет размер свыше 40 различных социальных выплат, компенсаций и пособий.
Увеличат размер материнского капитала на первого ребенка до 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих — до 912,2 тыс.
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тыс. рублей.
Будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, чернобыльцам, Героям России, Героям Труда и инвалидам.
Туристический налог будут считать за период, когда произведен полный расчет за проживание
Туристический налог будут платить компании и физлица, которые оказывают услуги по временному размещению. Проще говоря — гостиницы, отели, хостелы и т.п.
Рассчитывать налог нужно в течение того налогового периода, в котором осуществлялся полный расчет с лицом, приобретающим услугу по временному проживанию. Такие разъяснения дала ФНС.
Что имеется в виду: турист оплатил часть стоимости проживания в марте, а фактически въехал в гостиницу и оплатил остаток суммы в июле. В этом случае налог нужно будет посчитать за июль.
⏳Совет от редакции:
Разобраться в изменениях и получить ответы на вопросы вы сможете на вебинаре 28 января. Встречу проводит признанный эксперт «Клерка» — Надежда Камышева.
Необлагаемый лимит материальной помощи при рождении ребенка серьезно вырастет
Собираются внести изменения в законодательство, предусматривающие увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат от работодателя.
Выплата не будет облагаться взносами и налогом, если производится в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения), установления опеки.
Расходы на такую помощь можно будет включать в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении базы по налогу на прибыль.
Районные коэффициенты бывают разные. По каким применять НДФЛ по ставкам 13% и 15%?
Районные коэффициенты и процентные надбавки северным сотрудникам облагаются НДФЛ по двухступенчатой шкале, тогда как остальная зарплата – по пятиступенчатой. Но коэффициенты бывают не только северные, сомневающиеся бухгалтеры задают вопросы в чате ФНС.
По норме НК шкала 13% и 15% применяется к РК, которые выплачивают лицам, работающим:
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими или экологическими условиями.
Вопрос возник у бухгалтеров из Челябинска и Башкортостана. ФНС четкого ответа на этот вопрос не дала и посоветовала обратиться в Минтруд.
Вместе с тем есть некоторые разъяснения, которые позволяют применять именно двухступенчатую шкалу НДФЛ к выплатам на Байконуре.
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Мем дня
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Ваша казалось бы, только что была пятница и вот уже понедельник прошел редакция
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