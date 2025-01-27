ИП придется сдавать отчеты по работнику до конца года, даже если он уволен в январе. «Ночной бухгалтер» № 1857

Предприниматель уволил работника 15 января (увольнение после отпуска), полный расчет произвел в конце 2024 года. Казалось бы никаких начислений в январе нет и сдавать отчеты не нужно, но это не так.

Даже если работник уволен в январе и никаких выплат ему не производилось, то все равно придется сдавать:

ПСФЛ (персональные сведения) за январь.

РСВ (сдавать надо ежеквартально до конца года! + годовой отчет)

ЕФС-1 (раздел 2 — бывший 4-ФСС) — до конца года + годовой.

ЕФС-1 (раздел 1, подраздел 1.1 — бывший СЗВ-ТД) — нужно сдать при увольнении, не позднее следующего рабочего дня после приказа.

ЕФС-1 (раздел раздел 1, подраздел 1.2 - экс-СТАЖ) — сдавать, если сотрудник подпадает под какие-то исключительные категории или случаи. Например, если у него льготный стаж или в январе он был бы в отпуске без сохранения зарплаты.

А вот 6-НДФЛ при отсутствии выплат подавать не надо. Если ФНС пришлет ругательный запрос — ответить, что сотрудник уволен и никаких выплат не производится.