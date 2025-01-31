Когда сдавать годовую отчетность по сотрудникам при закрытии ИП

Отчетность по работникам необходимо сдать до подачи заявления на закрытие ИП. Персонифицированные сведения не подаются за месяцы после увольнения работников.

Но 6-НДФЛ, РСВ и раздел 2 ЕФС-1 необходимо сдавать до конца года, если там были начисления, так как эти формы заполняются нарастающим итогом.

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Если работники были уволены в 2024 году, то в 2025 сдавать отчетность по ним не нужно. ЕФС с подразделом 1.1 необходимо сдать сразу после увольнения. Подраздел 1.2 формы сдается, если были особенности в стаже — льготная пенсия, районные коэффициенты, отпуска по уходу за ребенком и за свой счет.

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