Вычеты, предоплата, счета-фактуры, передача прав на ПО, продажа б/у авто — ответы на 5 важных вопросов по НДС для бухгалтера

Вычет по НДС не зависит от факта реализации
Если в каком-то квартале компания получила аванс от заказчика, но ничего не реализовала, она все равно может применять вычеты по НДС.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.12.2024 № 03-07-11/123888.
Ситуация: строительная компания планирует выполнить СМР. Аванс от заказчика получен. Приобретены строительные материалы. Но работы пока не выполнены.
В этом случае надо исчислить НДС с аванса и можно заявить к вычету НДС со стройматериалов.
Есть постановление Президиума ВАС от 03.05.2006 № 14996/05, в котором сказано, что в НК нет зависимости вычета по НДС от факта исчисления налога с операций, для которых приобретались товары.
Таким образом, можно заявлять вычеты сразу — даже если нет реализации. Вместе с тем применить вычеты по покупкам можно в течение 3 лет.
Когда с предоплаты можно не платить НДС
В общем случае при получении предоплаты надо исчислить НДС и заплатить его в бюджет. Но при длительном производственном цикле (свыше 6 месяцев) НДС с авансов не начисляют.
Если компания получает предоплату в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев (по перечню, определяемому Правительством), то она вправе определять момент налоговой базы по НДС как день отгрузки.
Но нужно вести раздельный учет операций и сумм налога по приобретаемым товарам (работам, услугам), используемым для производства длительного цикла и других операций.
Еще одно условие – при получении аванса в таком случае одновременно с декларацией по НДС надо предоставлять контракт с покупателем и документ, подтверждающий длительность производственного цикла.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117712.
Если эти условия не соблюдаются, придется платить НДС с аванса. Если потом условия стали соблюдаться, то НДС с новых авансов уже можно не платить, но по старым авансам убирать НДС и сдавать уточненки не надо.
То есть если компания ранее платила НДС с авансов, не пользуясь правом не платить их, то тот НДС пересчитать уже нельзя. Но потом она может начать пользоваться этим правом и не платить НДС с новой предоплаты (при соблюдении условий).
На предоплату по одной платежке надо составлять один счет-фактуру
Неважно, какой объем услуг авансом оплатил клиент: поставщик всю сумму предоплаты включает в один счет-фактуру.
Не надо разбивать эту предоплату на несколько счетов-фактур, чтобы они совпадали с будущими счетами-фактурами на отгрузку.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.10.2024 № 03-07-11/101149.
Пример
Организация заключила договор аренды с 01.02.2025 с оплатой 100 000 руб. в месяц. В январе арендатор заплатил вперед сразу за 3 месяца – февраль, март, апрель.
Организация в этом случае должна выставить один счет-фактуру на 300 000 руб. Не надо делать 3 отдельных за каждый месяц.
В авансовом счете-фактуре надо указать номер платежки.
При каких условиях передача прав на ПО будет без НДС
Программа для ЭВМ должна быть в реестре российского ПО и она не должна быть для распространения рекламы. Тогда передача прав на нее будет без НДС.
Разъяснение дает Минфин в письме от 02.12.2024 № 03-07-07/120721.
Освобождается от НДС передача:
исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российского ПО;
прав на использование таких программ и баз данных (неисключительные права), в том числе путем предоставления удаленного доступа через интернет.
Но есть исключения – если передаваемые права состоят в получении возможности:
распространять рекламу в интернет и получать доступ к ней;
размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг) в интернете;
искать информацию о потенциальных покупателях (продавцах) и заключать сделки.
Если программа не рекламная и она в реестре, то будет льгота по НДС.
Основание — подпункт 26 пункта 2 статьи 149 НК.
При перепродаже б/у авто НДС надо начислять с разницы, даже если была доукомплектация
Если компания купила у физлица автомобиль с целью его перепродажи, то при его реализации покупателю она заплатит НДС с межценовой разницы, а не со всей продажной стоимости.
Эта норма НК не предусматривает никаких особенностей в части дооборудования приобретенных автомобилей.
А раз так, то и в такой ситуации НДС будет с межценовой разницы.
То есть если проведено дополнительное укомплектование автомобиля, приобретенного у физлица, при его перепродаже НДС будет с разницы в цене.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117760.
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