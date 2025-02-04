Вычеты, предоплата, счета-фактуры, передача прав на ПО, продажа б/у авто — ответы на 5 важных вопросов по НДС для бухгалтера

Вычет по НДС не зависит от факта реализации

Если в каком-то квартале компания получила аванс от заказчика, но ничего не реализовала, она все равно может применять вычеты по НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.12.2024 № 03-07-11/123888.

Ситуация: строительная компания планирует выполнить СМР. Аванс от заказчика получен. Приобретены строительные материалы. Но работы пока не выполнены.