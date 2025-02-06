Может ли ИП продавать товары на маркетплейсе юрлицам

Многие компании и ИП торгуют на маркетплейсах, заключая с площадкой агентский договор. Однако сейчас появилась опция продажи товаров другим юридическим лицам. Рассказываем, что известно уже сейчас.

На Ozon ИП может подключить опцию «Документооборот с юрлицами» и обмениваться документами с покупателями-компаниями. Сейчас маркетплейс выставляет покупателям УПД со статусом 2, что отражается в ЭДО с Ozon.

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На Wildberries совсем недавно появилась продажа юрлицам. Она работает в тестовом режиме: пока что покупателями могут быть некоторые ИП и компании, которые зарегистрированы в России и продают свои товары на маркетплейсе. У таких продавцов в профиле селлера появляется кнопка «Покупайте как бизнес», то есть продажа только компаниям.

В справочнике маркетплейса указано, что возможность продавать товары юрлицам пока тестируется и доступна не всем. Продавцам, которые попали в тестовую группу они отправляют уведомление.

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