Заключили ГПД с гражданином Белоруссии: что с НДФЛ

Если компания заключает гражданско-правовой договор, то ей необходимо удерживать НДФЛ и уплачивать страховые взносы. Но как быть, если договор заключен с гражданином Белоруссии, который проживает в своей стране и реализует услуги через интернет?

Ситуация: IT-компания заключила ГПД с гражданином Белоруссии. Услуги оказываются через интернет. С 2025 года необходимо удерживать НДФЛ, однако у России с Белоруссией заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Как удерживать НДФЛ?

На основании ст. 14 Соглашения об избежании двойного налогообложения с Белоруссией вознаграждение за работу по найму облагается налогом по месту нахождения нанимателя — то есть в РФ. А значит российская организация должна быть налоговым агентом и удерживать НДФЛ. Никаких льгот по этому налогу для работы с исполнителем из Белоруссии нет.

Кроме того, организация не может удерживать НДФЛ в пониженном размере, потому что по нему не бывает таких ставок. Для граждан ЕАЭС, также как и для резидентов РФ, действует прогрессивная шкала, которая зависит от дохода. Стандартная ставка 13% применяется к доходам до 2,4 млн руб. Доходы с превышения этой суммы (но до 5 млн руб.) облагаются по ставке 15%.

Разобраться с новой прогрессивной шкалой по НДФЛ, а также научиться работать с другими налоговыми изменениями можно на Весенней конференции для бухгалтеров «БухВесна-2025». 13 марта в Москве выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году и поделятся своим опытом. Все участники смогут лично пообщаться со спикерами и коллегами, обменяться контактами и наладить деловые связи. Купить билет.

Также организации нужно выдать исполнителю справки об удержанном НДФЛ. Он по итогам года будет подавать декларацию в своей стране и сможет зачесть белорусский налог на доходы на уплаченный в России.