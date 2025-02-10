Мошенники пугают бизнес псевдотребованиями от ФНС. 🕵🏻«Ночной бухгалтер» № 1867

Уведомление о подозрительной активности от имени ФНС получил ИП. Это уловки мошенников и переходить по ссылкам из этого письма нельзя!

Составляя эту подделку, мошенники перестарались: на письме стоит рукописная подпись Егорова, печать ФНС и штамп с УКЭП.

Будьте бдительны! ФНС не рассылает требования по электронной почте и не просит отвечать на них через telegram-бот.