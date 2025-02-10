Мошенники пугают бизнес псевдотребованиями от ФНС. 🕵🏻«Ночной бухгалтер» № 1867

Сегодня в выпуске:
Мошенники под видом ФНС атакуют бизнес
Для новой декларации по НДС ввели новые соотношения
Как вести кадровый и воинский учет в 2025 году.
Информация о сальдо ЕНС стала более подробной
Докажи, что ты не получал вычет, чтобы не возвращать то, что ты не брал
Полезные ссылки для бухгалтера.
«БухВесна-2025»: успейте забронировать места!
Мем дня.
Осторожно, мошенники!
Уведомление о подозрительной активности от имени ФНС получил ИП. Это уловки мошенников и переходить по ссылкам из этого письма нельзя!
Составляя эту подделку, мошенники перестарались: на письме стоит рукописная подпись Егорова, печать ФНС и штамп с УКЭП.
Будьте бдительны! ФНС не рассылает требования по электронной почте и не просит отвечать на них через telegram-бот.
Новые КС для НДС
С 1 квартала 2025 года отчитываться по НДС надо будет по новой форме. К новой декларации налоговики выпустили новые контрольные соотношения.
В частности, в КС есть проверка по НДС с авансов – вычет по ним не должен быть больше НДС с реализации.
👆Как вести кадровый и воинский учет в 2025 году
Вести кадровый и воинский учет по новым правилам года научим на курсе профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».
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Новая справка по ЕНС
С сегодняшнего дня налоговики будут выдавать справку о сальдо ЕНС по новой форме. В ней будет подробный расчет пеней, сальдо на текущую дату и на 01.01.2023, предстоящие платежи и зарезервированные под них суммы.
При желании можно получить справку в формате EXCEL.
Без вины виноватые
Даже если вы не получали НДФЛ-вычет по взносам на добровольное страхование жизни, считается, что он вами априори получен.
Поэтому чтобы не пришлось возвращать деньги, которые вы якобы получали (на самом деле не получали) при досрочном расторжении страховки, надо взять справку в ФНС и отдать ее в страховую компанию.
Полезные ссылки для бухгалтера
Как составить политику конфиденциальности для сайта в 2025 году — подробный ликбез.
Вправе ли ИФНС изымать документы компании у ее аутсорсера — разобрали интересную ситуацию.
Что происходит с налоговыми долгами после ликвидации компании? — узнаете в материале от налогового юриста.
🌷«БухВесна-2025»: успейте забронировать места!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, поможем разобраться с годовой бухгалтерской и квартальной налоговой отчетностью, вы сможете задать свои вопросы мастерам налоговой оптимизации и гуру ответов на требования налоговиков.
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Мем дня
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