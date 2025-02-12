Что делать со счетами в ЕС. Обновлен перечень государств для автоматического обмена финансовой информацией

30 октября 2024 года Федеральная налоговая служба России издала приказ № ЕД-7-17/916@, утверждающий новый перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Документ опубликован 20 декабря 2024 года и вступает в силу с 31 декабря 2024 года.
Это значит, что с 31 декабря 2024 года для лиц, имеющих статус валютных резидентов РФ (с постоянным пребыванием в РФ), большинство операций по зачислению доходов от инвестиционной деятельности (купонный доход, доходы от продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также дивиденды) на счета, открытые в странах вне Перечня, будут считаться незаконными.
Напоминаем, что ответственность за проведение незаконных валютных операций на иностранные банковские счета в юрисдикциях, не включенных в Перечень, установлена в виде административного штрафа и составляет от 20% до 40% от суммы зачисленных средств.
Наиболее обсуждаемые возможные решения в отношении счетов, открытых в странах - членах ЕС:
Ограничения распространяются на валютных резидентов РФ (постоянно пребывающих в РФ). В случае проведения более 183 дней в календарном году за пределами РФ физическое лицо приобретает статус так называемого «валютного спецрезидента», указанные выше ограничения на такие лица не распространяются.
Ограничения касаются счетов, открытых в иностранных банках в государствах вне Перечня, однако не распространяются на иные организации финансового рынка. Вы можете совершать валютные операции по счетам в таких организациях (в том числе в ЕС). Важно, чтобы у такой организации не было банковской лицензии.
Если запрещенный перевод поступил на счет, для избежания штрафа средства необходимо перевести на счет в российском банке в течение 45 дней.
Возможен вариант владения счетами через иностранную структуру (траст, фонд) либо перевод счетов в государство, с которым, согласно перечню, осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.
Изменения в перечне:
Перечень стран для автоматического обмена финансовой информацией регулярно обновляется. Вот основные изменения за последние годы:
Приказ от 30 мая 2018 года № ММВ-7-17/360@: документ вступил в силу 7 июля 2018 года.
Приказ от 4 декабря 2018 года № ММВ-7-17/784@: в список добавлены Азербайджан, Аруба, Багамы, Бахрейн, Гренада, Катар, Кувейт, Маршалловы острова, Монако, ОАЭ, Гонконг и Макао. Вступил в силу 5 января 2019 года.
Приказ от 21 ноября 2019 года № ММВ-7-17/582@: включены Гана, Доминика, Израиль и Панама, исключены Литва и Соединенное Королевство. Вступил в силу 5 января 2020 года.
Приказ от 3 ноября 2020 года № ЕД-7-17/788@: добавлены Турция и Нигерия. Вступил в силу 21 декабря 2020 года.
Приказ от 27 мая 2022 года № ЕД-7-17/450@: включены Албания, Бруней, Новая Каледония, Перу и Эквадор. Вступил в силу 16 июля 2022 года.
Приказ от 28 октября 2022 года № ЕД-7-17/986@: добавлены Казахстан, Мальдивы, Оман. Исключены Швейцария и Острова Кайман. Вступил в силу 16 декабря 2022 года.
Полный текст нового приказа доступен на нашем сайте здесь.
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