Что делать со счетами в ЕС. Обновлен перечень государств для автоматического обмена финансовой информацией

С 31 декабря 2024 года счета в странах ЕС, исключенных из перечня автоматического обмена, попадают под ограничения для валютных резидентов РФ. Доходы от инвестиций, зачисленные на такие счета, будут считаться незаконными. Штрафы составляют от 20% до 40% от суммы операции.

30 октября 2024 года Федеральная налоговая служба России издала приказ № ЕД-7-17/916@, утверждающий новый перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Документ опубликован 20 декабря 2024 года и вступает в силу с 31 декабря 2024 года.

Это значит, что с 31 декабря 2024 года для лиц, имеющих статус валютных резидентов РФ (с постоянным пребыванием в РФ), большинство операций по зачислению доходов от инвестиционной деятельности (купонный доход, доходы от продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также дивиденды) на счета, открытые в странах вне Перечня, будут считаться незаконными.

Напоминаем, что ответственность за проведение незаконных валютных операций на иностранные банковские счета в юрисдикциях, не включенных в Перечень, установлена в виде административного штрафа и составляет от 20% до 40% от суммы зачисленных средств.

Наиболее обсуждаемые возможные решения в отношении счетов, открытых в странах - членах ЕС:

Ограничения распространяются на валютных резидентов РФ (постоянно пребывающих в РФ). В случае проведения более 183 дней в календарном году за пределами РФ физическое лицо приобретает статус так называемого «валютного спецрезидента», указанные выше ограничения на такие лица не распространяются. Ограничения касаются счетов, открытых в иностранных банках в государствах вне Перечня, однако не распространяются на иные организации финансового рынка. Вы можете совершать валютные операции по счетам в таких организациях (в том числе в ЕС). Важно, чтобы у такой организации не было банковской лицензии. Если запрещенный перевод поступил на счет, для избежания штрафа средства необходимо перевести на счет в российском банке в течение 45 дней. Возможен вариант владения счетами через иностранную структуру (траст, фонд) либо перевод счетов в государство, с которым, согласно перечню, осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.