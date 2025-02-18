Утренний бухгалтер № 5827. Налоговики оштрафуют за покупку автомобиля у иностранца за наличку

Налоговики объяснили, что служит основанием для штрафов при покупке автомобиля за наличные у иностранцев-нерезидентов РФ.

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Законопроект: маркетплейсы не смогут делать скидки на товары селлеров.

До 25 апреля компании и ИП должны сдать декларацию по НДС за первый квартал по новой форме.

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Минфин: освобождения от налога на прибыль при прощении «иностранного» долга больше не будет.

ФНС: титульный лист декларации по налогу на имущество надо заполнять по-новому.

Ответить на налоговое требование надо в течение 11 рабочих дней после его получения.

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