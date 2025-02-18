Утренний бухгалтер № 5827. Налоговики оштрафуют за покупку автомобиля у иностранца за наличку

Налоговики объяснили, что служит основанием для штрафов при покупке автомобиля за наличные у иностранцев-нерезидентов РФ.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Законопроект: маркетплейсы не смогут делать скидки на товары селлеров.
До 25 апреля компании и ИП должны сдать декларацию по НДС за первый квартал по новой форме.
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Минфин: освобождения от налога на прибыль при прощении «иностранного» долга больше не будет.
ФНС: титульный лист декларации по налогу на имущество надо заполнять по-новому.
Ответить на налоговое требование надо в течение 11 рабочих дней после его получения.
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Разборы законов
— Нужно ли в 2025 году подтверждать вид деятельности для СФР. Мини-курс
В последний рабочий день 2024 года вышел закон № 529-ФЗ, отменяющий процедуру подтверждения основного вида деятельности для определения тарифа по травматизму. Но его действие начнется с 1 сентября 2025, поэтому тариф за 2024 год подтверждаем до 15 апреля 2025 в последний раз, но с оглядкой на новые правила. Напомним, как это сделать работодателям-юрлицам.
— Ученический договор при повышении квалификации на курсах: нужен или нет
Представим: есть перспективный работник, но для перевода на вышестоящую должность ему следует повысить квалификацию. Если работодатель согласен оплатить курсы, надо ли заключать ученический договор?
— Можно ли дважды вернуть НДФЛ при покупке квартиры. Мини-курс
После покупки недвижимости можно частично вернуть налог на доходы физических лиц. Но не все знают, что налоговым вычетом можно воспользоваться повторно. В мини-курсе расскажем, в каких случаях это можно сделать.
— Общий порядок увольнения: от расчетов и документов до ЕФС-1. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разбираем пошагово порядок увольнения со всеми возможными нюансами и особенностями: от формулировок для приказа и трудовой книжки до расчета компенсаций, проблемных ситуаций и порядка подачи ЕФС-1 в разных случаях.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2025 года
В феврале 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 25.02 надо сдать еще одно.
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Новости
1 Минус один банк в российской банковской системе
2 Все новые регионы теперь подключены к реестру ЗАГС ФНС
3 Через 8 лет в России прогнозируется удвоение рынка биотехнологий
4 Банки стали тщательнее оценивать заемщиков
5 При продаже имущества продавец-физлицо сам платит свой НДФЛ
6 Резиденты ТОР пять лет применяют ставку налога на прибыль в федеральный бюджет 0%, а потом – 8%
7 Налоговики озвучили три ошибки бизнеса в декларации по УСН
8 Безработица может вырасти впервые с 2020 года
9 Эксперт подскажет, как сдать бухотчетность без ошибок
10 Минфин спросили о замене в НК налоговых штрафов на предупреждения
11 📅 Ответ на налоговое требование надо дать через 11 рабочих дней после его получения
12 ⏳ Не забудьте сегодня уплатить страховые взносы по травматизму
13 Кабмин направит больше 170 млн рублей на льготные кредиты МСП в новых регионах
14 Больничные тоже облагаются НДФЛ
15 ❗ Для тарифа взносов 7,6% в обрабатывающем производстве важен код ОКВЭД с точностью до подкласса
16 Интернет-торговля за 2024 год выросла на 41%
17 😡 Вкладчики жалуются на хищение денег с депозитов
18 ФНС оштрафует за покупку авто у иностранцев при наличном расчете
19 Титульный лист декларации по налогу на имущество надо заполнять по-новому
20 Декларацию НДС по новой форме нужно сдать до 25 апреля
21 ЕНП-уведомления, индексация зарплаты, вычет при покупке жилья: экспертные разборы за неделю
22 Перевозчики сгенерировали на 193% больше электронных транспортных документов
23 Когда при ж/д перевозках импортных товаров по РФ можно применять ставку НДС 0%
24 Освобождения от налога на прибыль при прощении «иностранного» долга больше не будет
25 Акция на онлайн-курсы для настоящих борцов со штрафами и кризисами
26 Жителям Курской области окажут поддержку на 1,3 млрд рублей
27 💯 Маркетплейсы не смогут делать скидки на товары селлеров. Мнение эксперта о предложении Минэка
28 Какие изменения надо учесть при работе со страховыми взносами в 2025 году
29 Visa и Mastercard могут уже скоро вернуться в Россию
30 🔐 Бухгалтеры обсуждают, что делать со старыми ЭЦП
31 ФТС России пресекла контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на 4,3 млрд рублей в 2024 году
32 Налоговые органы не инициируют налоговые проверки физических лиц в случае совершения крупных покупок
🌷Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
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Мероприятия
Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы
Дата проведения: 18 февраля, вторник
Учет заработной платы, налогов и взносов
Дата проведения: 19 февраля, среда
Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала
Дата проведения: 19 февраля, среда
Бесплатный вебинар "Бух.Точка" 19 февраля в 10:00 по МСК!
Дата проведения: 19 февраля, среда
УСН – 2025: правила работы и изменения
Дата проведения: 20 февраля, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5826. В новую декларацию по УСН нужно вносить идентификатор МЧД
Сдавать декларацию по УСН за 2024 год нужно по новому формату.
— Какой подписью должна быть заверена электронная «первичка» для подтверждения расходов по прибыли
В отношении всех расходов, принимаемых к учету, неизменно действует главное правило: они должны быть обоснованы, документально подтверждены, направлены на получение в будущем дохода. Таковы нормы пункта 1 статьи 252 НК.
— Как можно отличить коллектора от мошенника
Мошенники продолжают создавать все новые схемы обмана граждан, представляясь сотрудниками банка, работниками правоохранительных органов или коллекторами. Как не попасть в ловушку злоумышленников и выяснить, действительно ли к вам обратились профессиональные взыскатели?
— Анализ рентабельности для своего бизнеса: как, зачем и что это принесет
Как анализ рентабельности помогает оценить эффективность работы организации, что этот показатель отражает и как повысить рентабельность бизнеса, разбираем в материале.
— Кто может подписать договор с поставщиком по ЭДО от имени гендира
Обычно договоры составляются на имя генерального директора компании. Но что делать, если он не может подписать документ? Разбираемся, может ли другое лицо сделать это за него при наличии машиночитаемой доверенности.
— Как подать уведомление об освобождении от НДС
Освобождение от НДС могут получить не только упрощенцы с годовым доходом менее 60 млн руб., но и организации на ОСНО с выручкой менее 2 млн за последние 3 месяца. Рассказываем, как это сделать.
— Как отразить в учете продажи на маркетплейсе с признанием выручки по факту получения товара
Вести учет товаров, которые реализуются на маркетплейсе, не так уж и просто. Нужно учитывать вознаграждение агента, возвращенные товары и выручку по факту получения товара.
Блоги компаний
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Вакансии
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
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💰 13 февраля погашены, находящиеся в моем портфеле, 7 облигаций «Сибэнергомаш-БКЗ выпуск 1»
Пени по налогам в 2025 году: как считать по новым правилам и избежать лишних расходов
🗞️ «Снижение даже не обсуждали». ЦБ снова угрожает повысить ставку до 23%. Почему рынок сам придумал смягчение, а теперь недоволен?
💥Обзор новостей: в ГД хотят разрешить защищаться любыми методами, ЦБ оштрафовали за незаконное хранение оружия
О налогообложении материальной помощи, выплачиваемой женам мобилизованных сотрудников
Учится надо не до 9 или 11 класса, а постоянно
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Взаимовыкуп Твиттера* и OpenAI, а также новые мемкоины от собак и президентов Аргентины
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Обзор: акцизы по электросигаретам, сокращение налогов на триллионы, корректировка счета-фактуры
Профилактика субсидиарной ответственности: важность раннего обращения к юристу
Изменения в работе ККТ с 01.03.2025: общепит и розничные рынки, освобождения для ИП
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Обновление системы быстрого доступа: поиск стал удобнее и быстрее
Куда сходить в Москве после VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»?
Документы
: Федеральный закон № 529-ФЗ от 28.12.2024
: Федеральный закон № 382-ФЗ от 09.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/24215 от 19.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30270 от 03.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/39979 от 27.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-06-10/60390 от 28.06.2024
Казначейство России: Письмо № 07-04-05/04-3889 от 12.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/80819 от 27.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/92099 от 25.09.2024
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