Изменились контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1873

Сегодня в выпуске:
Контрольные соотношения для уведомлений изменили.
С 1 марта новые правила для чеков ККТ.
Минфин объясняет: поздний доход по УСН, при переходе с упрощенки на ПСН, облагается налогом по упрощенке.
Воспользовались вычетом и вернули налог? Будьте осторожны, вам могут начислить пени.
ФНС расскажет работодателям о долгах сотрудников.
Полезные ссылки для бухгалтера и директора.
Мем дня.
Контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений обновили из-за НДФЛ
Налоговые агенты по НДФЛ и ИП на ОСНО применяют новые КБК для пятиступенчатой шкалы НДФЛ с 2025 года. Новые КС доведены письмом ФНС от 17.01.2025 № ЕА-4-15/354@, нужно учитывать новые контрольные соотношения, пока изменения не будут внесены в приказ № ЕД-7-15/19@.
В письме есть таблица соответствия КБК и кодов периодов.
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С 1 марта продавцы должны предоставить возможность получить электронный чек через сервис «Мои чеки онлайн»
Сервис «Мои чеки онлайн» разработан ФНС. Он позволит собрать в одном месте все данные о покупках.
Чтобы чек попал в сервис, покупателю нужно заранее предоставить продавцу номер своего телефона или адрес электронной почты, а также согласиться на отправку кассового документа в «Мои чеки онлайн». Если контакты не будут указаны, продавец выдаст чек привычным способом.
Минфин объясняет: как учесть доход, который поступил по операциям на УСН, когда ИП уже перешел на патент
Если отгрузка произошла в период применения УСН, а оплата пришла, когда ИП перешел на патент, то полученный доход нужно учесть на УСН.
Такое мнение высказал Минфин в письме от 10.10.2024 № 03-11-09/98573.
Обо всех изменениях по УСН-2025 и правилах работы с ними узнаете здесь.
После возврата НДФЛ по декларации с вычетом сальдо ЕНС уходит в минус
Об этой массовой проблеме пишут налогоплательщики в чате ФНС. Люди сдают 3-НДФЛ для получения вычета и после проверки получают возврат налога. При этом перед возвратом налог появляется на ЕНС — сальдо становится положительным, все хорошо, но вот после выплаты оно почему-то уходит в минус, а система начинает начислять пени.
Налоговики сообщают работодателям, сколько сотрудники задолжали в бюджет
При этом ФНС не нарушает законодательство. Долги по налогам к налоговой тайне не относятся.
Региональное УФНС в Забайкальском крае предлагает работодателям и самим запросить сведения о налоговых долгах работников, для этого нужно отправить запрос со списком сотрудников и их ИНН на электронную почту.
Полезные ссылки для бухгалтера и директора
Мем дня
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