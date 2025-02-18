Изменились контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1873

Теперь вы можете стать бухгалтером у селлера маркетплейса, учитывая все последние изменения в налогах и учете для площадок.

Узнайте, все о том, как начать работать с маркетплейсом, какую систему налогообложения выбрать, как читать отчеты топовых площадок, вести учет работать в 1:С, составлять отчет в ФТС и другие подробности. Селлеры высоко ценят в деньгах опытных бухгалтеров.

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