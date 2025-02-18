Обзоры для бухгалтера

Изменились контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1873

Из-за появления новой шкалы по НДФЛ, точнее новых КБК, налоговики изменили контрольные соотношения для уведомлений. Пока изменения в Приказ ФНС не внесены, нужно применять обновленные КС из письма.

Сегодня в выпуске:

  • Контрольные соотношения для уведомлений изменили.

  • С 1 марта новые правила для чеков ККТ.

  • Минфин объясняет: поздний доход по УСН, при переходе с упрощенки на ПСН, облагается налогом по упрощенке.

  • Воспользовались вычетом и вернули налог? Будьте осторожны, вам могут начислить пени.

  • ФНС расскажет работодателям о долгах сотрудников.

  • Полезные ссылки для бухгалтера и директора.

  • Мем дня.

Контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений обновили из-за НДФЛ

Налоговые агенты по НДФЛ и ИП на ОСНО применяют новые КБК для пятиступенчатой шкалы НДФЛ с 2025 года. Новые КС доведены письмом ФНС от 17.01.2025 № ЕА-4-15/354@, нужно учитывать новые контрольные соотношения, пока изменения не будут внесены в приказ № ЕД-7-15/19@.

В письме есть таблица соответствия КБК и кодов периодов.

А мы обновили топ-курсы по маркетплейсам!

Теперь вы можете стать бухгалтером у селлера маркетплейса, учитывая все последние изменения в налогах и учете для площадок.

Узнайте, все о том, как начать работать с маркетплейсом, какую систему налогообложения выбрать, как читать отчеты топовых площадок, вести учет работать в 1:С, составлять отчет в ФТС и другие подробности. Селлеры высоко ценят в деньгах опытных бухгалтеров.

Начните учиться на курсе повышения квалификации с официальным документом с занесением в ФИС ФРДО с 1 марта или на онлайн-курсе прямо сейчас.

С 1 марта продавцы должны предоставить возможность получить электронный чек через сервис «Мои чеки онлайн»

Сервис «Мои чеки онлайн» разработан ФНС. Он позволит собрать в одном месте все данные о покупках.

Чтобы чек попал в сервис, покупателю нужно заранее предоставить продавцу номер своего телефона или адрес электронной почты, а также согласиться на отправку кассового документа в «Мои чеки онлайн». Если контакты не будут указаны, продавец выдаст чек привычным способом.

Минфин объясняет: как учесть доход, который поступил по операциям на УСН, когда ИП уже перешел на патент

Если отгрузка произошла в период применения УСН, а оплата пришла, когда ИП перешел на патент, то полученный доход нужно учесть на УСН.

Такое мнение высказал Минфин в письме от 10.10.2024 № 03-11-09/98573.

Обо всех изменениях по УСН-2025 и правилах работы с ними узнаете здесь.

После возврата НДФЛ по декларации с вычетом сальдо ЕНС уходит в минус

Об этой массовой проблеме пишут налогоплательщики в чате ФНС. Люди сдают 3-НДФЛ для получения вычета и после проверки получают возврат налога. При этом перед возвратом налог появляется на ЕНС — сальдо становится положительным, все хорошо, но вот после выплаты оно почему-то уходит в минус, а система начинает начислять пени.

Налоговики сообщают работодателям, сколько сотрудники задолжали в бюджет

При этом ФНС не нарушает законодательство. Долги по налогам к налоговой тайне не относятся.

Региональное УФНС в Забайкальском крае предлагает работодателям и самим запросить сведения о налоговых долгах работников, для этого нужно отправить запрос со списком сотрудников и их ИНН на электронную почту.

Полезные ссылки для бухгалтера и директора

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1873 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша авитаминозная, но бодрая редакция

Начать дискуссию