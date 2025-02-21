Селлер на НДС должен отправлять маркетплейсам УПД по выкупам через ЭДО

Как отправить УПД по выкупам через ЭДО
1. В личном кабинете зайдите в раздел «УПД по сделкам с юр. лицами»
2. Во вкладке «Интернет Решения» будет перечень документов по товарам, которые маркетплейс у вас выкупил.
Выделяете галочкой УПД-1 по выкупленным товарам и нажимаете на кнопку «УПД».
3. В открывшемся окне заносите данные:
номер УПД — номер по порядку из вашей учетной системы. Затем этот номер обязательно должен быть указан в Книге продаж за соответствующий квартал и в декларации по НДС
должность и ФИО лица, подписывающего документ.
Нажимаете кнопку «Скачать УПД», сохраняете файл на компьютер.
4. Открываете программу «Контур.Диадок» и выбираете «+Новый документ».
5. В открывшемся окне, нажав кнопку «выбрать файл», выбираете сохраненный ранее документ.
6. После того как файл загрузится, нажмите «Подписать и отправить». Документ отправился на подпись в ООО «Интернет решения».
7. Когда УПД будет подписан со стороны маркетплейса, в вашем личном кабинете его статус изменится на «Подписан».
Ваша обязанность по предоставлению УПД маркетплейсу выполнена!
По итогам месяца вам будет необходимо сформировать в своей учетной системе УПД на сумму проданного маркетплейсом товара. Этот документ отправлять никуда по ЭДО не нужно.
Как селлеру отправить декларацию по НДС в налоговую
Когда закончится квартал, вы должны будете занести все оформленные вами УПД в Книгу продаж, сформировать декларацию по НДС и отправить ее в налоговую.
Имейте ввиду: налогоплательщики не могут сдавать декларации по НДС в бумажном виде почтой или лично. Налоговики принимают декларации по НДС только в электронном виде.
Вы должны заключить договор с оператором на сдачу отчетности:
Контур
Сбис
Астрал
Такском
Отправлять отчеты можно из программы 1С, если заключить соответствующее соглашение.
Срок подачи декларации по НДС — 25 дней после окончания квартала.
Срок уплаты НДС — равными долями в течение трех месяцев, которые идут за отчетным кварталом до 25 числа каждого месяца.
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