Селлер на НДС должен отправлять маркетплейсам УПД по выкупам через ЭДО

Предприниматели, торгующие на маркетплейсах и перешедшие с 2025 года на уплату НДС, обязаны отправлять УПД на продажу того товара, который маркетплейс у них выкупает. За невыполнение этого требования на селлеров могут быть наложены штрафы.

Как отправить УПД по выкупам через ЭДО

1. В личном кабинете зайдите в раздел «УПД по сделкам с юр. лицами»

УПД по выкупам ОЗОН

2. Во вкладке «Интернет Решения» будет перечень документов по товарам, которые маркетплейс у вас выкупил.

УПД по выкупленному товару на ОЗОН

Выделяете галочкой УПД-1 по выкупленным товарам и нажимаете на кнопку «УПД».

3. В открывшемся окне заносите данные:

номер УПД — номер по порядку из вашей учетной системы. Затем этот номер обязательно должен быть указан в Книге продаж за соответствующий квартал и в декларации по НДС

должность и ФИО лица, подписывающего документ.

УПД по выкупам на ОЗОН

Нажимаете кнопку «Скачать УПД», сохраняете файл на компьютер.

4. Открываете программу «Контур.Диадок» и выбираете «+Новый документ».

Как отправить УПД по выкупам в Контур.Диадок

5. В открывшемся окне, нажав кнопку «выбрать файл», выбираете сохраненный ранее документ.

Как отправить УПД по выкупам в Контур.Диадок

6. После того как файл загрузится, нажмите «Подписать и отправить». Документ отправился на подпись в ООО «Интернет решения».

Как отправить УПД по выкупам в Контур.Диадок

7. Когда УПД будет подписан со стороны маркетплейса, в вашем личном кабинете его статус изменится на «Подписан».

УПД по выкупленному товару на ОЗОН

Ваша обязанность по предоставлению УПД маркетплейсу выполнена!

По итогам месяца вам будет необходимо сформировать в своей учетной системе УПД на сумму проданного маркетплейсом товара. Этот документ отправлять никуда по ЭДО не нужно.

Как селлеру отправить декларацию по НДС в налоговую

Когда закончится квартал, вы должны будете занести все оформленные вами УПД в Книгу продаж, сформировать декларацию по НДС и отправить ее в налоговую.

Имейте ввиду: налогоплательщики не могут сдавать декларации по НДС в бумажном виде почтой или лично. Налоговики принимают декларации по НДС только в электронном виде.

Вы должны заключить договор с оператором на сдачу отчетности:

Контур

Сбис

Астрал

Такском

Отправлять отчеты можно из программы 1С, если заключить соответствующее соглашение.

Срок подачи декларации по НДС — 25 дней после окончания квартала.

Срок уплаты НДС — равными долями в течение трех месяцев, которые идут за отчетным кварталом до 25 числа каждого месяца.