Маркетплейсы

Селлер на НДС должен отправлять маркетплейсам УПД по выкупам через ЭДО

Предприниматели, торгующие на маркетплейсах и перешедшие с 2025 года на уплату НДС, обязаны отправлять УПД на продажу того товара, который маркетплейс у них выкупает. За невыполнение этого требования на селлеров могут быть наложены штрафы.
Селлер на НДС должен отправлять маркетплейсам УПД по выкупам через ЭДО
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как отправить УПД по выкупам через ЭДО

1. В личном кабинете зайдите в раздел «УПД по сделкам с юр. лицами»

УПД по выкупам ОЗОН
УПД по выкупам ОЗОН

2. Во вкладке «Интернет Решения» будет перечень документов по товарам, которые маркетплейс у вас выкупил.

УПД по выкупленному товару на ОЗОН
УПД по выкупленному товару на ОЗОН

Выделяете галочкой УПД-1 по выкупленным товарам и нажимаете на кнопку «УПД».

3. В открывшемся окне заносите данные:

  • номер УПД — номер по порядку из вашей учетной системы. Затем этот номер обязательно должен быть указан в Книге продаж за соответствующий квартал и в декларации по НДС

  • должность и ФИО лица, подписывающего документ.

УПД по выкупам на ОЗОН
УПД по выкупам на ОЗОН

Нажимаете кнопку «Скачать УПД», сохраняете файл на компьютер.

4. Открываете программу «Контур.Диадок» и выбираете «+Новый документ».

Как отправить УПД по выкупам в Контур.Диадок
Как отправить УПД по выкупам в Контур.Диадок

5. В открывшемся окне, нажав кнопку «выбрать файл», выбираете сохраненный ранее документ.

Как отправить УПД по выкупам в Контур.Диадок
Как отправить УПД по выкупам в Контур.Диадок

6. После того как файл загрузится, нажмите «Подписать и отправить». Документ отправился на подпись в ООО «Интернет решения».

Как отправить УПД по выкупам в Контур.Диадок
Как отправить УПД по выкупам в Контур.Диадок

7. Когда УПД будет подписан со стороны маркетплейса, в вашем личном кабинете его статус изменится на «Подписан».

УПД по выкупленному товару на ОЗОН
УПД по выкупленному товару на ОЗОН

Ваша обязанность по предоставлению УПД маркетплейсу выполнена!

По итогам месяца вам будет необходимо сформировать в своей учетной системе УПД на сумму проданного маркетплейсом товара. Этот документ отправлять никуда по ЭДО не нужно.

Как селлеру отправить декларацию по НДС в налоговую

Когда закончится квартал, вы должны будете занести все оформленные вами УПД в Книгу продаж, сформировать декларацию по НДС и отправить ее в налоговую.

Имейте ввиду: налогоплательщики не могут сдавать декларации по НДС в бумажном виде почтой или лично. Налоговики принимают декларации по НДС только в электронном виде.

Вы должны заключить договор с оператором на сдачу отчетности:

  • Контур

  • Сбис

  • Астрал

  • Такском

Отправлять отчеты можно из программы 1С, если заключить соответствующее соглашение.

Срок подачи декларации по НДС — 25 дней после окончания квартала.

Срок уплаты НДС — равными долями в течение трех месяцев, которые идут за отчетным кварталом до 25 числа каждого месяца.

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