Что и как проверить в 6-НДФЛ перед отправкой отчета. ⭐«Ночной бухгалтер» № 1877

Для начала, к отчету есть контрольные соотношения (см. письмо ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@). Кроме того, нужно обратить внимание на заполнение справок о доходах. Чтобы не ошибиться и проконтролировать правильность формирования отчета в 1С можно использовать реестр. Где его найти и что сравнить объяснили тут.

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Также перед сдачей 6-НДФЛ проверьте строку 020 раздела 1 (сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая перечислению с начала налогового периода), она должна равняться сумме строки 020 раздела 1 за 9 месяцев и строк 021-026 раздела 1 за год.

Напомним, что с 2025 года действует новая прогрессивная шкала по НДФЛ.

Почитать, какие доходы облагаются НДФЛ по пятиступенчатой шкале можно здесь.