Что и как проверить в 6-НДФЛ перед отправкой отчета. ⭐«Ночной бухгалтер» № 1877

Сегодня в выпуске:
На что обратить внимание в 6-НДФЛ.
ИП может уменьшить налог на УСН на 1% взносов за два года.
Подтверждать вид деятельность для тарифа на «несчастные» взносы скоро не придется.
Многодетному сотруднику отпуск положено давать в удобное ему время.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Что интересного на «Клерке».
Мем дня.
Сдаем 6-НДФЛ без ошибок
Для начала, к отчету есть контрольные соотношения (см. письмо ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@). Кроме того, нужно обратить внимание на заполнение справок о доходах. Чтобы не ошибиться и проконтролировать правильность формирования отчета в 1С можно использовать реестр. Где его найти и что сравнить объяснили тут.
Между прочим, вы можете узнать много полезного про работу в 1С в нашем обновленном курсе повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 7 900 рублей вместо
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Также перед сдачей 6-НДФЛ проверьте строку 020 раздела 1 (сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая перечислению с начала налогового периода), она должна равняться сумме строки 020 раздела 1 за 9 месяцев и строк 021-026 раздела 1 за год.
Напомним, что с 2025 года действует новая прогрессивная шкала по НДФЛ.
Почитать, какие доходы облагаются НДФЛ по пятиступенчатой шкале можно здесь.
Особенности работы с номенклатурой дел электронного архива
Номенклатура дел обеспечивает сохранность документов и быстрый поиск нужного файла, при этом, она требует обязательную систематизацию и соответствие общепринятым нормам.
На вебинаре «Особенности работы с номенклатурой дел электронного архива» вы узнаете:
- Источники документов электронного архива.
- Важные аспекты организации электронного архива.
- Особенности законодательства о номенклатуре дел.
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ИП на упрощенке может уменьшить налог сразу за два года
ФНС напомнила, что ИП на УСН «Доходы» могут уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей без их фактической уплаты.
В 2024 году ИП мог уменьшить налог на взносы как за 2023 год, так и за 2024 год, но только при условии, что в 2023 году он уже не использовал всю сумму взносов в 1% на уменьшение налога.
Минтруд собирается уточнить правила определения класса профессионального риска
Минтруд выпустил проект изменений в правила по определению класса профриска для установления тарифа взносов по «несчастному» страхованию.
Основной вид деятельности организаций будут брать напрямую из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Если поправки будут приняты, они вступят в силу 1 сентября 2025 года. Кажется, что с осени бухгалтеров ждет множество изменений, это не первый проект, который предположительно должен начать действовать в сентябре.
Работодатель обязан предоставить многодетному сотруднику отпуск в удобное время
Если у сотрудника 3 и более несовершеннолетних детей он может просить себе отпуск в любое удобное время, даже если ранее был утвержден график отпусков (статья 262.2 ТК).
Например, если работник в конце 2024 года при формировании графика выбрал отпуск в марте, а в 2025 году передумал и захотел пойти в отпуск в июле, запретить ему перенести отпуск нельзя.
Полезные ссылки для бухгалтера
Как составить акт выполненных работ / оказанных услуг 2025: 10 важных правил
Как законно снизить налог на прибыль в 2025 году
Повышение ставки налога на прибыль с 2025: последствия для бизнеса
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Что интересного происходит на «Клерке»
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Мем дня
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