Кто может получить льготу по НДС для общепита

Организации и ИП, занимающиеся услугами общепита, вправе получить освобождение от НДС. Рассказываем, какие условия нужно для этого соблюсти.

Организации и ИП вправе применять освобождение от НДС по услугам общепита, если они одновременно выполняют условия из пп. 38 п. 3 ст. 149 НК:

сумма доходов за предыдущий календарный год составляет не более 2 млрд руб.;

удельный вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов за прошлый год составляет 70% или более ;

среднемесячный размер выплат, начисленных физлицам за прошлый год, должен быть не ниже среднемесячной начисленной зарплаты за прошлый год в каждом регионе РФ, в налоговый орган которого налогоплательщик представил РСВ за прошлый календарный год.

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Если организация не попадает хотя бы под одно из условий, то применять освобождение от НДС она не вправе. Однако воспользоваться льготой могут новые организации — в аналогичной норме содержится указание на то, что ИП и организации вправе применить освобождение в налоговых периодах календарного года, в котором создана организация.

Соответственно, для применения освобождения от НДС в 2025 году, организацию или ИП нужно создать в том же году.

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