Освобождается ли от НДС ресторанная деятельность, если организация работает по агентскому договору

Деятельность кафе, ресторанов и других заведений, оказывающих услуги общепита, освобождается от НДС. Но действует ли льгота, если в ресторане две организации, работающие друг с другом по агентскому договору?

Ситуация: в ресторане работает ООО и ИП. Организация является агентом кухни по продаже блюд. А ИП арендует помещение и готовит блюда. Кто может получить освобождение по НДС?

ООО не занимается деятельностью общественного питания, оно является агентом. Организация получает выручку в виде агентского вознаграждения за услуги, а не за реализацию продукции общественного питания, поэтому не может применять освобождение от НДС по пп. 38 п. 3 ст. 149 НК.

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Освобождение может быть у ИП, так как он ведет деятельность общепита. При этом он должен соблюдать условия по средней зарплате работников в 2024 году. Доход кухни является доходом от общепита, так как покупателем продукции ИП являются клиенты, просто получают ее через агента.

Если бы ИП продавал изготовленную продукцию ООО, а оно бы реализовывало ее клиентам, то тогда у предпринимателя не было бы льготы по общепиту.

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