Оплата-2025 за отгрузки-2024 на УСН будет без НДС, даже при доходе свыше 60 млн рублей

Если в 2025 году на счет компании поступят 100 млн рублей от покупателей, она не будет платить НДС, если это оплата за отгрузку, которая произошла в 2024 году.

Интересную ситуацию рассмотрел Минфин в письме от 09.01.2025 № 03-07-11/143.

Ситуация

Компания на УСН в 2024 году реализовала объект недвижимости. Расчет будет идти в рассрочку в течение всего 2025 года.

Кроме того, покупатель будет платить проценты, которые начисляются на остаток основного долга.

Общая сумма сделки — более 60 млн рублей.

Никаких других отгрузок в 2025 году не будет. Доходом будут только платежи по договору купли-продажи недвижимости и проценты за рассрочку.

На оплату за недвижимость НДС нет

С 2025 года все упрощенцы становятся плательщиками НДС. Но при доходах менее 60 млн рублей действует НДС-освобождение по статье 145 НК. Как только доход превысит 60 млн, со следующего месяца это освобождение утрачивает силу.

Доход считается кассовым методом по данным налогового, а не бухгалтерского, учета. Такое разъяснение недавно давала ФНС.

То есть в описанной ситуации в 2025 году доход на УСН превысит 60 млн рублей, и компания лишится НДС-льготы по статье 145 НК. Но платить НДС она не будет.

По нормам НК, действующим до 1 января 2025 года, организации на УСН не признавались плательщиками НДС.

Таким образом, получаемые после 01.01.2025 организацией на УСН суммы оплаты за недвижимость, реализованную до 01.01.2025, в налоговую базу по НДС не включаются, поясняет Минфин в письме от 09.01.2025 № 03-07-11/143.

О том, что постоплата за прошлогодние отгрузки при УСН не облагается НДС, Минфин также сообщал в письме от 26.12.2024 № 03-07-11/131988.

Также аналогичное разъяснение есть в методических рекомендациях, доведенных письмом ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.

На оплату процентов НДС нет

Что касается процентов за рассрочку платежа, то они являются платой за коммерческий кредит, утверждает Минфин.

То, что проценты по рассрочке — это именно плата за коммерческий кредит, следует из решения ФАС Поволжского округа от 2012 года по делу № А12-542/2012.

Ранее Пленум ВАС разъяснял, что к коммерческому кредиту относятся гражданско-правовые обязательства, предусматривающие отсрочку или рассрочку оплаты товаров, работ или услуг, а также предоставление денежных средств в виде аванса или предоплаты.

К коммерческому кредиту применяются нормы о договоре займа.

А раз так, то по статье 149 НК (подпункт 15 пункта 3) данные проценты не включаются в налоговую базу по НДС и не подлежат налогообложению НДС, отмечает Минфин.

То есть в описанной ситуации у компании в 2025 году будет доход по УСН более 60 млн рублей, но ни копейки НДС она не заплатит, налоговой базы по НДС просто не будет.