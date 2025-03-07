Вычет по НДС на УСН: когда возникает право на него

Если организация на УСН приобрела основные средства в одном периоде, а в другом стала плательщиком НДС, то неясно: можно ли применить вычет по НДС. Разбираемся, когда возникает право на вычет.

Ситуация: организация на УСН в 1 квартале приобрела основные средства, а в 3 квартале стала плательщиком НДС. Можно ли применить вычет по этим ОС?

Правильно исчислять НДС на УСН, а также узнать об условиях освобождения, нюансах подачи отчетности по этому налогу можно на Весенней конференции для бухгалтеров «БухВесна-2025». 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году. На Конференции вы сможете лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Купить билет.

По суммам входящего НДС, которые в 2024 году организации на УСН «Доходы минус расходы» не отнесли к расходам в целях УСН согласно ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ, а плательщики УСН с объектом «Доходы» по товарам (работам, услугам), не использовали при УСН, используются такие правила:

их нельзя принять к вычету, если организация начала применять ставки 5% и 7%;

можно принять к вычету, если организация начала рименять ставки 20% (10%).

К вычету суммы принимаются, если соблюдены правила гл. 21 НК: