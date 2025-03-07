Вычет по НДС на УСН: когда возникает право на него

Ситуация: организация на УСН в 1 квартале приобрела основные средства, а в 3 квартале стала плательщиком НДС. Можно ли применить вычет по этим ОС?
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По суммам входящего НДС, которые в 2024 году организации на УСН «Доходы минус расходы» не отнесли к расходам в целях УСН согласно ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ, а плательщики УСН с объектом «Доходы» по товарам (работам, услугам), не использовали при УСН, используются такие правила:
их нельзя принять к вычету, если организация начала применять ставки 5% и 7%;
можно принять к вычету, если организация начала рименять ставки 20% (10%).
К вычету суммы принимаются, если соблюдены правила гл. 21 НК:
Товары (работы, услуги, основные средства) предназначены для деятельности, облагаемой НДС.
Товары (работы, услуги, имущественные права) приняты к учету, то есть оприходованы.
У организации есть правильно оформленный счет-фактура или УПД согласно п. 1 ст. 169 НК и письму ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.
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