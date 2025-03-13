Организация перешла на ОСНО: можно ли признать пени по задолженности в расходах

Когда организация переходит с УСН на ОСНО, то возникает переходный период. Разбираемся, можно ли на ОСНО учесть суммы пеней, появившиеся при использовании упрощенки.

Для целей налога на прибыль суммы неустойки, а также штрафов и пеней за нарушение договорных обязательств, подлежащие уплате, признаются внереализационным расходом на дату признания неустойки должником согласно пп. 13 п. 1 ст. 265, пп. 8 п. 7 ст. 272 НК. Если на дату признания пеней организация была на УСН, то учесть пени в расходах по налогу на прибыль нельзя.

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Затраты на приобретения в период УСН товаров (работ, услуг, имущественных прав) которые не были оплачены (частично оплачены) налогоплательщиком до даты перехода, признаются в расходах. Так как расхода для УСН не было, пени нельзя внести в расходы после перехода на ОСНО.

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