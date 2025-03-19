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НДФЛ

При продаже земельных участков с 2025 года НДФЛ считают по-новому

Теперь срок владения участком не прерывается после его разделения на части. Но только если таких частей всего 2 и если земля – для ИЖС, огорода или гаража.
При продаже земельных участков с 2025 года НДФЛ считают по-новому
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что случилось

Минфин выпустил письмо от 20.02.2025 № 03-04-09/16692 с разъяснениями новой нормы НК про НДФЛ с продажи земельных участков, которые разделили незадолго до сделки.

Срок владения

При продаже земельного участка, по которому прошел минимальный срок владения, не будет НДФЛ.

Минимальный срок владения в общем случае составляет 5 лет. Но в ряде случаев (наследство, дарение от близких родственников, рента) минимальный срок – 3 года.

Зачастую большие земельные участки делят на несколько маленьких. В этом случае срок владения обнуляется.

Дело в том, что образуется новый участок с новым кадастровым номером, а старый участок с его кадастровым номером перестает существовать.

Срок владения до 2025 года

Таким образом, срок владения земельным участком обнуляется после его разделения. По новым участкам начинает идти новый срок. Такое разъяснение, в частности, ФНС давала в письмах от 04.03.2024 № БС-17-11/626@, от 15.01.2024 № БС-17-11/78@.

Из-за этого многим приходилось платить НДФЛ по сделкам продажи таких новых участков, хотя по факту люди владели этой землей много лет.

Срок владения с 2025 года

С 2025 года ситуация изменилась.

При разделении одного земельного участка на несколько новых и при объединении нескольких земельных участков в один срок владения для целей НДФЛ считается особым образом.

При разделении участка № 1 на участки № 2 и № 3 в срок владения для новых участков № 2 и № 3 включается срок нахождения в собственности земельного участка № 1.

Речь идет о земельных участках, образованных в результате раздела, выдела исходного земельного участка либо в результате объединения, перераспределения исходных земельных участков.

При объединении участков № 4 и № 5 в один участок № 6 срок владения для нового участка № 6 идет с даты возникновения права собственности на последний из исходных земельных участков (№ 4 или № 5).

Эти правила применяются только для таких участков:

  • для индивидуального жилищного строительства;

  • для ведения личного подсобного хозяйства;

  • для размещения гаражей для собственных нужд;

  • для ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.

Есть еще один нюанс: эти правила работают только в случае, если количество земельных участков, образованных при разделе исходного земельного участка, не превышает двух.

Таким образом, если из одного участка сделали два, срок владения для НДФЛ не обнуляется. А если из одного участка сделали три, срок владения обнуляется.

Минфин подчеркнул, что новые правила по сроку владения землей действуют только с 01.01.2025. На прошлые периоды они не распространяются.

Если в 2024 году вы продали земельный участок после раздела, то срок по нему идет с нуля и будет доход, облагаемый НДФЛ.

Ставка НДФЛ с 2025 года

Раньше с дохода от продажи участка (если не прошел минимальный срок владения) платили НДФЛ по ставке 13%.

С 2025 года ставка НДФЛ зависит от суммы дохода:

  • 13% — с дохода до 2,4 млн рублей;

  • 15% — с дохода свыше 2,4 млн рублей.

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