При продаже земельных участков с 2025 года НДФЛ считают по-новому

Что случилось

Минфин выпустил письмо от 20.02.2025 № 03-04-09/16692 с разъяснениями новой нормы НК про НДФЛ с продажи земельных участков, которые разделили незадолго до сделки.

Срок владения

При продаже земельного участка, по которому прошел минимальный срок владения, не будет НДФЛ.

Минимальный срок владения в общем случае составляет 5 лет. Но в ряде случаев (наследство, дарение от близких родственников, рента) минимальный срок – 3 года.

Зачастую большие земельные участки делят на несколько маленьких. В этом случае срок владения обнуляется.

Дело в том, что образуется новый участок с новым кадастровым номером, а старый участок с его кадастровым номером перестает существовать.

Срок владения до 2025 года

Таким образом, срок владения земельным участком обнуляется после его разделения. По новым участкам начинает идти новый срок. Такое разъяснение, в частности, ФНС давала в письмах от 04.03.2024 № БС-17-11/626@, от 15.01.2024 № БС-17-11/78@.

Из-за этого многим приходилось платить НДФЛ по сделкам продажи таких новых участков, хотя по факту люди владели этой землей много лет.

Срок владения с 2025 года

С 2025 года ситуация изменилась.

При разделении одного земельного участка на несколько новых и при объединении нескольких земельных участков в один срок владения для целей НДФЛ считается особым образом.

При разделении участка № 1 на участки № 2 и № 3 в срок владения для новых участков № 2 и № 3 включается срок нахождения в собственности земельного участка № 1.