НДС в 2025 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Письмо Суть разъяснения

Письмо Минфина от 13.11.2024 № 03-07-11/112268 Нулевой НДС для гостиниц действует и при УСН, но он несовместим с НДС 5%.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115893 Билеты на культурные мероприятия на УСН не облагаются НДС.

Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-11-11/123139 ИП на ПСН+УСН с доходами более 60 млн рублей в 2025 году будут на УСН с НДС.

Письмо Минфина от 12.11.2024 № 03-07-11/111489 Упрощенцы могут выбрать ставку НДС 5% или 20%.

Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-11/126901 Реорганизация в форме преобразования не влияет на лимиты по НДС для УСН.

Письмо Минфина от 18.12.2024 № 03-07-11/127867 Эвакуаторщики на УСН тоже платят НДС.

Письмо Минфина от 14.11.2024 № 03-07-11/112772 Гостиница на УСН в 2025 году не может совмещать НДС 0% со ставкой 5%.

Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117723 Гостиница на УСН в 2025 году может возмещать входящий НДС, если выберет ставку 20%.

Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-11/120859 Аптеки на УСН хотят льготу по НДС. Но ее не будет.

Письмо Минфина от 28.10.2024 № 03-07-11/104967 При переходе с НДС 5% на 7% упрощенцы не должны пересчитывать НДС за прошлые периоды.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115196 По услугам, оказанным до 2025 года, НДС на УСН нет. Но если в УПД он будет выделен, придется его заплатить.

Письмо Минфина от 05.12.2024 № 03-07-11/122683 ИП на УСН может не платить НДС с реализации школьных обедов по госконтракту, если соблюдены условия льготы.

Письмо Минфина от 09.12.2024 № 03-07-11/123826 Компания на УСН может не платить НДС при продаже еды школьникам и студентам.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115240 Упрощенцы должны начислять НДС сверх цены.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 24-06-09/115113 Письмо Минфина от 28.11.2024 № 24-06-09/119523 Госконтакт с упрощенцем не увеличивается на НДС и не уменьшается на него.

Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-07-11/123249 В 2025 году НДС-лимиты на УСН не индексируются.