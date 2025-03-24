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Обзоры для бухгалтера

НДС в 2025 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Собрали для вас краткую сводку по разъяснениям Минфина и ФНС по НДС. Сохраняйте и пользуйтесь.

Январь 2025: НДС

Письмо

Суть разъяснения

Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-07-11/121626

Выплата дивидендов имуществом облагается НДС и налогом на прибыль.

Письмо Минфина от 18.11.2024 № 03-07-11/113885

При последующей переуступке права требования можно применить вычет по НДС.

Письмо Минфина от 14.11.2024 № 03-07-08/112986

При переводе долга перед иностранной фирмой надо заплатить агентский НДС.

Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-08/120983

При реализации по ставкам НДС 0% и 20% надо вести раздельный учет.

Письмо Минфина от 26.11.2024 № 03-07-08/118496

Российская компания не платит НДС за товары, которые покупает и продает в Китае.

Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-07/120716

Права на программы по модели SaaS не облагаются НДС.

Письмо Минфина от 15.11.2024 № 03-07-07/113542

При расчете средней зарплаты для льготы по НДС в общепите используют численность с титульного листа РСВ.

Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-07-08/121484

Экспедитор с нулевым НДС может принимать к вычету НДС 20% по российским грузоперевозкам

Письмо Минфина от 18.10.2024 № 03-07-11/101149

На предоплату по одной платежке надо составлять один счет-фактуру.

Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-07/120721.

Чтобы не было НДС, ПО должна быть в реестре и не должно быть для распространения рекламы.

Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-08/117776

Организация международных перевозок облагается НДС 0%.

Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-07/126790

Молочный сахар облагается НДС 10%.

Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117760

При перепродаже б/у авто НДС надо начислять с разницы, даже если была доукомплектация.

Письмо Минфина от 19.11.2024 № 03-07-15/114909

Допуслуги в общепите тоже освобождены от НДС.

Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117712

Иногда с предоплаты можно не платить НДС.

Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117702

При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по ОС, которым уже больше 10 лет.

Январь 2025: НДС на УСН

Письмо

Суть разъяснения

Письмо Минфина от 13.11.2024 № 03-07-11/112268

Нулевой НДС для гостиниц действует и при УСН, но он несовместим с НДС 5%.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115893

Билеты на культурные мероприятия на УСН не облагаются НДС.

Письмо Минфина от 15.11.2024 № 03-07-11/113541

Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-11/120833

Освобождение от НДС на УСН – это обязанность, а не право.

Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-11-11/123139

ИП на ПСН+УСН с доходами более 60 млн рублей в 2025 году будут на УСН с НДС.

Письмо Минфина от 12.11.2024 № 03-07-11/111489

Упрощенцы могут выбрать ставку НДС 5% или 20%.

Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-11/126901

Реорганизация в форме преобразования не влияет на лимиты по НДС для УСН.

Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-11/126906

Письмо Минфина от 17.12.2024 № 03-07-11/127496

Лимит для льготы по НДС на УСН не индексируют.

Письмо Минфина от 18.12.2024 № 03-07-11/127867

Эвакуаторщики на УСН тоже платят НДС.

Письмо Минфина от 14.11.2024 № 03-07-11/112772

Гостиница на УСН в 2025 году не может совмещать НДС 0% со ставкой 5%.

Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117723

Гостиница на УСН в 2025 году может возмещать входящий НДС, если выберет ставку 20%.

Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-11/120859

Аптеки на УСН хотят льготу по НДС. Но ее не будет.

Письмо Минфина от 28.10.2024 № 03-07-11/104967

При переходе с НДС 5% на 7% упрощенцы не должны пересчитывать НДС за прошлые периоды.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115196

По услугам, оказанным до 2025 года, НДС на УСН нет. Но если в УПД он будет выделен, придется его заплатить.

Письмо Минфина от 05.12.2024 № 03-07-11/122683

ИП на УСН может не платить НДС с реализации школьных обедов по госконтракту, если соблюдены условия льготы.

Письмо Минфина от 09.12.2024 № 03-07-11/123826

Компания на УСН может не платить НДС при продаже еды школьникам и студентам.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115240

Упрощенцы должны начислять НДС сверх цены.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 24-06-09/115113

Письмо Минфина от 28.11.2024 № 24-06-09/119523

Госконтакт с упрощенцем не увеличивается на НДС и не уменьшается на него.

Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-07-11/123249

В 2025 году НДС-лимиты на УСН не индексируются.

Письмо Минфина от 10.12.2024 № 03-07-11/124475

ИП-импортер на УСН может в 2025 году принять к вычету таможенный НДС, уплаченный в 2024-м.

Февраль 2025: НДС

Письмо

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 17.12.2024 № 03-07-11/127325

Платить ли НДС с компенсации коммуналки от арендаторов, зависит от того, как все оформлено.

Письмо Минфина от 17.12.2024 № 03-07-11/127468

Для льготы по НДС на УСН в общепите надо сравнивать зарплату в компании с данными Росстата.

Письмо Минфина от 26.11.2024 № 03-07-11/118259

Плата за простой авто не облагается НДС у перевозчика.

Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-08/126784

Перевозчикам для вычета по НДС нужны счета-фактуры.

Письмо Минфина от 17.12.2024 № 03-07-07/127451

Почтовых марки освобождается от НДС, если это государственные знаки почтовой оплаты (ГЗПО).

Письмо Минфина от 23.10.2024 № 27-01-21/102894

Минфин привел примеры, как вознаграждение платежному агенту учитывать в ЦФУ при импорте.

Письмо Минфина от 13.01.2025 № 03-07-07/844

Для НДС-льготы в общепите важна зарплата из РСВ за год или 9 месяцев.

Письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-07-07/585

Общепит с обособками для НДС-льготы ориентируется на данные РСВ.

Письмо Минфина от 20.01.2025 № 03-03-06/1/3748

Подарки работникам облагаются НДС.

Письмо Минфина от 27.09.2024 № 03-07-08/93489

При ж/д перевозках импортных товаров по РФ от приграничной станции можно применять НДС 0%.

Письмо Минфина от 23.12.2024 № 03-07-07/129874

Письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-07-07/560

Для льготы по НДС в общепите – ориентир на среднюю зарплату в целом по отрасли, а не в малом бизнесе.

Письмо Минфина от 07.02.2025 № 24-06-07/10915

Можно изменить ставку НДС в госконтракте, не меняя цены.

Письмо Минфина от 27.12.2024 № 03-07-07/132401

Из-за новых кодов ОКПД медицинские протезы могут лишиться льготы по НДС.

Письмо Минфина от 12.112024 № 03-07-07/111653

Для льготы по НДС на медизделия надо ориентироваться на коды ОКПД2, из постановления № 1042 и на регудостоверение.

Письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-07-14/562

ИП на УСН не платит НДС за передачу недвижимости в свой личный фонд.

Письмо Минфина от 09.01.2025 № 03-07-11/142

Управляющие компании просят освободить их от НДС. Но Минфин против.

Письмо Минфина 20.01.2025 № 03-07-11/3601

НДС по госконтрактам рассчитывается исходя из общей договорной цены, а не отдельных составляющих сметы.

Письмо Минфина от 09.01.2025 № 03-07-11/198

При переходе с УСН «доходы минус расходы» на ОСНО ИП может принять  вычету НДС.

Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-07-08/121472

Российские компании должны платить НДС в РФ, если оказывают агентские услуги иностранцам.

Письмо Минфина от 19.11.2024 № 03-07-07/114433

Ставка НДС 10% на картофель сохранится, даже если его помыть.

Февраль 2025: НДС на УСН

Письмо

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 09.12.2024 № 03-07-11/123886

При продаже земельных участков ИП на УСН не платит НДС.

Письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-07-11/461

При концессии на УСН нельзя применять ставку НДС 5%.

Письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-07-11/581

У коммунальщиков-упрощенцев НДС включается в тариф.

Письмо Минфина от 10.12.2024 № 03-07-11/124536

Бизнес на УСН просит внести в НК возможность отказа от НДС-льготы.

Письмо Минфина от 23.12.2024 № 03-07-11/130043

При НДС-льготе по статье 149 НК на УСН нужна декларация НДС.

Письмо Минфина от 23.12.2024 № 03-07-11/130125

Доходы от деятельности без НДС тоже учитывают для лимита по НДС на УСН.

Письмо Минфина от 16.01.2025 № 03-07-11/2688

Упрощенцы с госконтрактами вынуждены платить НДС за свой счет.

Письмо Минфина от 27.01.2025 № 03-07-11/6772

Гостиница на УСН может применять ставку НДС 0%, если не выбрала 5%.

Письмо Минфина от 31.10.2024 № 03-07-11/106718

При продаже земельных участков ИП на УСН не платит НДС.

Письмо Минфина от 31.10.2024 № 03-07-11/106721

Ресторан на УСН может не платить НДС, если у сотрудников хорошая зарплата.

Письмо Минфина от 26.12.2024 № 03-07-11/131988

Постоплата за прошлогодние отгрузки при УСН не облагается НДС.

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