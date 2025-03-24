НДС в 2025 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Январь 2025: НДС
Письмо
Суть разъяснения
Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-07-11/121626
Выплата дивидендов имуществом облагается НДС и налогом на прибыль.
Письмо Минфина от 18.11.2024 № 03-07-11/113885
При последующей переуступке права требования можно применить вычет по НДС.
Письмо Минфина от 14.11.2024 № 03-07-08/112986
При переводе долга перед иностранной фирмой надо заплатить агентский НДС.
Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-08/120983
При реализации по ставкам НДС 0% и 20% надо вести раздельный учет.
Письмо Минфина от 26.11.2024 № 03-07-08/118496
Российская компания не платит НДС за товары, которые покупает и продает в Китае.
Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-07/120716
Права на программы по модели SaaS не облагаются НДС.
Письмо Минфина от 15.11.2024 № 03-07-07/113542
При расчете средней зарплаты для льготы по НДС в общепите используют численность с титульного листа РСВ.
Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-07-08/121484
Экспедитор с нулевым НДС может принимать к вычету НДС 20% по российским грузоперевозкам
Письмо Минфина от 18.10.2024 № 03-07-11/101149
На предоплату по одной платежке надо составлять один счет-фактуру.
Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-07/120721.
Чтобы не было НДС, ПО должна быть в реестре и не должно быть для распространения рекламы.
Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-08/117776
Организация международных перевозок облагается НДС 0%.
Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-07/126790
Молочный сахар облагается НДС 10%.
Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117760
При перепродаже б/у авто НДС надо начислять с разницы, даже если была доукомплектация.
Письмо Минфина от 19.11.2024 № 03-07-15/114909
Допуслуги в общепите тоже освобождены от НДС.
Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117712
Иногда с предоплаты можно не платить НДС.
Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117702
При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по ОС, которым уже больше 10 лет.
Январь 2025: НДС на УСН
Письмо
Суть разъяснения
Письмо Минфина от 13.11.2024 № 03-07-11/112268
Нулевой НДС для гостиниц действует и при УСН, но он несовместим с НДС 5%.
Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115893
Билеты на культурные мероприятия на УСН не облагаются НДС.
Письмо Минфина от 15.11.2024 № 03-07-11/113541
Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-11/120833
Освобождение от НДС на УСН – это обязанность, а не право.
Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-11-11/123139
ИП на ПСН+УСН с доходами более 60 млн рублей в 2025 году будут на УСН с НДС.
Письмо Минфина от 12.11.2024 № 03-07-11/111489
Упрощенцы могут выбрать ставку НДС 5% или 20%.
Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-11/126901
Реорганизация в форме преобразования не влияет на лимиты по НДС для УСН.
Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-11/126906
Письмо Минфина от 17.12.2024 № 03-07-11/127496
Лимит для льготы по НДС на УСН не индексируют.
Письмо Минфина от 18.12.2024 № 03-07-11/127867
Эвакуаторщики на УСН тоже платят НДС.
Письмо Минфина от 14.11.2024 № 03-07-11/112772
Гостиница на УСН в 2025 году не может совмещать НДС 0% со ставкой 5%.
Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117723
Гостиница на УСН в 2025 году может возмещать входящий НДС, если выберет ставку 20%.
Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-11/120859
Аптеки на УСН хотят льготу по НДС. Но ее не будет.
Письмо Минфина от 28.10.2024 № 03-07-11/104967
При переходе с НДС 5% на 7% упрощенцы не должны пересчитывать НДС за прошлые периоды.
Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115196
По услугам, оказанным до 2025 года, НДС на УСН нет. Но если в УПД он будет выделен, придется его заплатить.
Письмо Минфина от 05.12.2024 № 03-07-11/122683
ИП на УСН может не платить НДС с реализации школьных обедов по госконтракту, если соблюдены условия льготы.
Письмо Минфина от 09.12.2024 № 03-07-11/123826
Компания на УСН может не платить НДС при продаже еды школьникам и студентам.
Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115240
Упрощенцы должны начислять НДС сверх цены.
Письмо Минфина от 20.11.2024 № 24-06-09/115113
Письмо Минфина от 28.11.2024 № 24-06-09/119523
Госконтакт с упрощенцем не увеличивается на НДС и не уменьшается на него.
Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-07-11/123249
В 2025 году НДС-лимиты на УСН не индексируются.
Письмо Минфина от 10.12.2024 № 03-07-11/124475
ИП-импортер на УСН может в 2025 году принять к вычету таможенный НДС, уплаченный в 2024-м.
Февраль 2025: НДС
Письмо
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 17.12.2024 № 03-07-11/127325
Платить ли НДС с компенсации коммуналки от арендаторов, зависит от того, как все оформлено.
Письмо Минфина от 17.12.2024 № 03-07-11/127468
Для льготы по НДС на УСН в общепите надо сравнивать зарплату в компании с данными Росстата.
Письмо Минфина от 26.11.2024 № 03-07-11/118259
Плата за простой авто не облагается НДС у перевозчика.
Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-08/126784
Перевозчикам для вычета по НДС нужны счета-фактуры.
Письмо Минфина от 17.12.2024 № 03-07-07/127451
Почтовых марки освобождается от НДС, если это государственные знаки почтовой оплаты (ГЗПО).
Письмо Минфина от 23.10.2024 № 27-01-21/102894
Минфин привел примеры, как вознаграждение платежному агенту учитывать в ЦФУ при импорте.
Письмо Минфина от 13.01.2025 № 03-07-07/844
Для НДС-льготы в общепите важна зарплата из РСВ за год или 9 месяцев.
Письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-07-07/585
Общепит с обособками для НДС-льготы ориентируется на данные РСВ.
Письмо Минфина от 20.01.2025 № 03-03-06/1/3748
Подарки работникам облагаются НДС.
Письмо Минфина от 27.09.2024 № 03-07-08/93489
При ж/д перевозках импортных товаров по РФ от приграничной станции можно применять НДС 0%.
Письмо Минфина от 23.12.2024 № 03-07-07/129874
Письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-07-07/560
Для льготы по НДС в общепите – ориентир на среднюю зарплату в целом по отрасли, а не в малом бизнесе.
Письмо Минфина от 07.02.2025 № 24-06-07/10915
Можно изменить ставку НДС в госконтракте, не меняя цены.
Письмо Минфина от 27.12.2024 № 03-07-07/132401
Из-за новых кодов ОКПД медицинские протезы могут лишиться льготы по НДС.
Письмо Минфина от 12.112024 № 03-07-07/111653
Для льготы по НДС на медизделия надо ориентироваться на коды ОКПД2, из постановления № 1042 и на регудостоверение.
Письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-07-14/562
ИП на УСН не платит НДС за передачу недвижимости в свой личный фонд.
Письмо Минфина от 09.01.2025 № 03-07-11/142
Управляющие компании просят освободить их от НДС. Но Минфин против.
Письмо Минфина 20.01.2025 № 03-07-11/3601
НДС по госконтрактам рассчитывается исходя из общей договорной цены, а не отдельных составляющих сметы.
Письмо Минфина от 09.01.2025 № 03-07-11/198
При переходе с УСН «доходы минус расходы» на ОСНО ИП может принять вычету НДС.
Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-07-08/121472
Российские компании должны платить НДС в РФ, если оказывают агентские услуги иностранцам.
Письмо Минфина от 19.11.2024 № 03-07-07/114433
Ставка НДС 10% на картофель сохранится, даже если его помыть.
Февраль 2025: НДС на УСН
Письмо
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 09.12.2024 № 03-07-11/123886
При продаже земельных участков ИП на УСН не платит НДС.
Письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-07-11/461
При концессии на УСН нельзя применять ставку НДС 5%.
Письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-07-11/581
У коммунальщиков-упрощенцев НДС включается в тариф.
Письмо Минфина от 10.12.2024 № 03-07-11/124536
Бизнес на УСН просит внести в НК возможность отказа от НДС-льготы.
Письмо Минфина от 23.12.2024 № 03-07-11/130043
При НДС-льготе по статье 149 НК на УСН нужна декларация НДС.
Письмо Минфина от 23.12.2024 № 03-07-11/130125
Доходы от деятельности без НДС тоже учитывают для лимита по НДС на УСН.
Письмо Минфина от 16.01.2025 № 03-07-11/2688
Упрощенцы с госконтрактами вынуждены платить НДС за свой счет.
Письмо Минфина от 27.01.2025 № 03-07-11/6772
Гостиница на УСН может применять ставку НДС 0%, если не выбрала 5%.
Письмо Минфина от 31.10.2024 № 03-07-11/106718
При продаже земельных участков ИП на УСН не платит НДС.
Письмо Минфина от 31.10.2024 № 03-07-11/106721
Ресторан на УСН может не платить НДС, если у сотрудников хорошая зарплата.
Письмо Минфина от 26.12.2024 № 03-07-11/131988
Постоплата за прошлогодние отгрузки при УСН не облагается НДС.
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