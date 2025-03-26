Можно ли на УСН «Доходы минус расходы» учесть затраты прошлого периода

У организаций на доходно-расходной упрощенке налоговой базой служат доходы, уменьшенные на затраты. Разбираемся, можно ли для целей налогообложения учесть расходы прошлых периодов.

Условия признания расходов по упрощенке установлены ст. 346.16 и 346.17 НК:

по материальным расходам условиями служат оплата и приобретение;

по основным средствам — оплата, приобретение и ввод в эксплуатацию (а также регистрация прав в некоторых случаях);

по товарам — оплата, приобретение и реализация.

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На последнюю из этих дат расходы признаются в налоговом учете. А вот при выявлении недостающих периодов расходы принимаются в период, к которому они относятся. Также необходимо внести изменения в Книгу учета доходов и расходов, а в случае занижения налоговой базы — подать уточненные расчеты.

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