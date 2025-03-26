ЦОК ОК ЗП 1С 26.03 Мобильный
Учет расходов

Можно ли на УСН «Доходы минус расходы» учесть затраты прошлого периода

У организаций на доходно-расходной упрощенке налоговой базой служат доходы, уменьшенные на затраты. Разбираемся, можно ли для целей налогообложения учесть расходы прошлых периодов.
Можно ли на УСН «Доходы минус расходы» учесть затраты прошлого периода
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Условия признания расходов по упрощенке установлены ст. 346.16 и 346.17 НК:

  • по материальным расходам условиями служат оплата и приобретение;

  • по основным средствам — оплата, приобретение и ввод в эксплуатацию (а также регистрация прав в некоторых случаях);

  • по товарам — оплата, приобретение и реализация.

Правильно вести отчетность по УСН, а также уплачивать единый налог поможет наш новый курс профпереподготовки «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 8 900 рублей.

На последнюю из этих дат расходы признаются в налоговом учете. А вот при выявлении недостающих периодов расходы принимаются в период, к которому они относятся. Также необходимо внести изменения в Книгу учета доходов и расходов, а в случае занижения налоговой базы — подать уточненные расчеты.

Читайте также на тему УСН:

Начать дискуссию