Почему в еженедельном отчете указано отрицательное вознаграждение

Маркетплейс еженедельно отправляет отчеты продавцам с данными по выкупу и возврату товара. Рассказываем, что делать, если в этом документе отражено отрицательное вознаграждение.

Ситуация: в еженедельном отчете о реализации вознаграждение маркетплейса, а также НДС оказались отрицательными из-за скидки постоянного покупателя. Нужно ли их принимать в доходы и учитывать в налоговой базе по НДС на УСН?

Вести учет всех операций на маркетплейсе поможет курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». После его прохождения вы сможете вести учет и отчитываться по продажам на любой системе налогообложения. А еще в конце мы выдадим официальное удостоверение. Сейчас купить курс можно со скидкой 40%.

Отрицательная сумма вознаграждения в еженедельном отчете означает превышение сумм скидок постоянного покупателя над вознаграждением. По пп. 2 п. 1 ст. 162 НК налоговая база по НДС должна увеличиться на суммы, полученные за реализованные товары в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).

Отрицательное вознаграждение является доплатой за проданный товар, поэтому отражается в составе доходов. Безопаснее для организации — начислить НДС с этой суммы. Такие скидки и отрицательное вознаграждение не регламентированы законом, поэтому ФНС может рассматривать их как суммы, связанные с оплатой за товар.

Читайте также на тему маркетплейсов: