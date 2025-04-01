Как вернуть переплату по взносам на травматизм

Если организация переплатила сумму страховых взносов, то их можно вернуть. Рассказываем, как это правильно сделать.

Чтобы вернуть излишне уплаченную сумму средств через ТКС или личный кабинет страхователя, нужно направить заявление о зачете (возврате) излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (утв. приложением № 2 к приказу СФР от 07.06.2023 № 1027).

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Перед возвратом следует провести сверку расчетов с территориальным органом СФР. Это можно сделать с помощью запроса справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, по возмещению страхователем излишне понесенных расходов на выплату страхового обеспечения или обеспечения по страхованию. Сверку таким же образом можно провести через ТКС.

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