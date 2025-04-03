Между книгой покупок и продаж возникли расхождения: что делать 

Ситуация: организация на ОСНО (НДС 20%) составила отчетность за 1 квартал 2025 года. Оказалось, что в книге продаж суммы указаны меньше, чем в книге покупок из-за возмещения налога бюджетом. Также 1С по умолчанию настраивает вычеты по НДС 89%, нужно ли придерживаться этих данных?
В такой ситуации инспекция проведет тщательную проверку декларации, возможно будет требовать пояснения или другие документы. Есть также вероятность, что ИФНС потребует уменьшить долю вычетов.
Если в учете все в порядке и первичные документы были оформлены корректно, и нет сомнительных сделок, то проверка пройдет успешно и по итогу произойдет возмещение НДС.
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ФНС в своих разъяснениях просит инспекторов обращать внимание на налогоплательщиков, у которых доля вычетов НДС превышает 89% от суммы исчисленного налога. Поэтому нужно соблюдать лимиты и переносить вычеты на более поздний налоговый период.
Чтобы организация могла применить вычет по НДС в последующих кварталах, нужно соблюсти несколько условий:
иметь оригинал корректно оформленного счета-фактуры от поставщика, в котором отсутствуют ошибки, препятствующие получению вычета (например, невозможность идентифицировать продавца или покупателя, нельзя определить стоимость товаров, неправильные ставка или сумма НДС);
товары (работы, услуги) должны быть отражены в бухгалтерском учете;
приобретенные товары (работы, услуги) предназначены для использования в операциях, которые облагаются НДС;
счет-фактура выставлена не более 3 лет назад.
Нельзя переносить НДС:
уплаченный налоговым агентом по п. 3 ст. 171 НК;
в случае возврата или отказа от товара, изменения условий или расторжения договора, пересмотра стоимости по п. 5, 13 ст. 171 НК;
по командировочным и представительским расходам по п. 7 ст. 171 НК;
с предоплаты как у продавца, так и у покупателя по п. 8, 12 ст. 171 НК;
со стоимости ОС, полученного в качестве вклада в УК по п. 11 ст. 171 НК.
Если такие вычеты не заявлены вовремя, то воспользоваться ими можно только если подать уточненную декларацию за период, в котором возникло право на вычет.
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