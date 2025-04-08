Как уплачиваются авансы по налогу на прибыль при добровольном переходе с УСН на ОСНО

В п. 3 ст. 286 НК есть общее правило: если выручка организации за предыдущие 4 квартала в среднем превышает 15 млн руб., то организация должна уплачивать ежемесячные авансы по налогу на прибыль. Разбираемся, можно ли применять это правило в случае перехода на ОСНО с 2025 года.

В случае перехода с УСН на ОСНО организации для целей налога на прибыль считаются вновь созданными по п. 4 ст. 346.13 НК. Они применяют специальную норму из п. 5 ст. 287 НК: уплачивают ежемесячные авансы только если за какой-либо квартал выручка превышает 15 млн. рублей или 5 млн руб. в каком-либо месяце.

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В аналогичной норме сказано, что платежи перечисляются, начиная с месяца, который следует за месяцем превышения лимита. Однако это положение не работает на практике.

Единственная формула для расчета платежей на 1 квартал заключается в том, что платежи в 1 квартале равны платежам в 4 квартале. Также для вновь созданных организаций есть п. 6 ст. 286 НК, в котором сказано, что уплачивать ежемесячные авансовые платежи нужно по истечении полного квартала с даты их государственной регистрации. То есть с даты перехода на ОСНО.

А значит, начать платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль нужно начиная с апреля 2025 года. Начисление платежей нужно произвести в декларации за 1 квартал.