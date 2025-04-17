Как в 1С:Бухгалтерия начислить сотруднику компенсацию за авто

Если организация решила начислить сотруднику компенсацию за автомобиль, которая не облагается НДФЛ и страховыми взносами, то придется ввести операцию вручную. Рассказываем, как это сделать в 1С.

Начисление компенсации

В 1С:Бухгалтерия предприятия не предусмотрено специального документа для начисления компенсаций. Поэтому нужно воспользоваться инструментом «Операции, введенные вручную».

Для корректного отражения расходов нужно создать две статьи затрат:

«Компенсация за использование личного автомобиля» в пределах и сверх нормы.

Компенсация в пределах норм относится к прочим расходам, она будет учитываться при исчислении налога на прибыль. Вид расхода для компенсации сверх нормы определен как «Не учитываемые в целях налогообложения».

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Сумму компенсации за месяц нужно рассчитать вручную:

Установленная сумма за месяц / Количество рабочих дней х кол-во дней использования автомобиля

Проводки будут такие:

Дт (счет затрат) — Кт 73.03 физлицо — в пределах нормы;

Дт (счет затрат) — Кт 73.03 физлицо — сверх нормы.

Страховые взносы

Для корректного отражения в отчетности по страховым взносам данного дохода необходимо его зарегистрировать. Для этого в нужно воспользоваться документом «Операция учета взносов» (раздел «Зарплата и кадры» — блок «Страховые взносы»).

На вкладке также нужно заполнить Сведения о доходах:

Вид дохода — «Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих»;

Сумма дохода — сумма компенсации.

Если выплата компенсации происходит за использование личного автомобиля, то ее следует зарегистрировать отдельным документом. Она не должна быть в зарплатной ведомости. Это можно сделать двумя способами:

Через банк. «Списание с расчетного счета» с видом «Прочее списание», счет 73.03, физлицо. Проводки такие: Дт 73.03 физлицо — Кт 51. Через кассу. «Расчетно-кассовое обслуживание» с видом «Прочий расход», сч. 73.03, физлицо. Проводки такие: Дт 73.03 физлицо — Кт 50.

Отражение в отчетности

Если организация применяет УСН «Доходы минус расходы», то для отражения компенсации в пределах норм в расходах в КУДиР нужно создать документ «Записи книги доходов и расходов УСН» (раздел «Операции» — блок «УСН»).

Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях в отчетности:

в 6-НДФЛ не отражается (см. письмо ФНС от 11.04.2019 № БС-4-11/6839@);

в РСВ отражается в составе выплат, не подлежащих обложению согласно письму Минфина от 23.10.2017 № 03-15-06/69146: стр. 040 Раздела 1 (Подраздел 1) и Раздел 3 — по физлицу;

в разделе 2 ЕФС-1 отражается в составе выплат, не подлежащих обложению: стр. 2 Раздела 2 (Подраздел 2.1).

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