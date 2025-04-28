Утренний бухгалтер № 5876. Штрафы за незаконное трудоустройство мигрантов хотят увеличить в 10 раз

Штрафы для бизнеса за незаконное привлечение мигрантов хотят увеличить в два раза, для должностных лиц — в пять раз, а для физлиц — в десять.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Власти собираются еще на год продлить указ, который обязывает экспортеров продавать валютную выручку.
ФНС изменила настройки программы и теперь бухгалтеры получают отказы в приеме формы ПСФЛ за март 2025 года.
Обсуждают бухгалтеры: обычно ЭЦП прекращает действие в день исключения ИП из ЕГРИП, но бывают исключения.
ФНС: до 30 апреля 2025 физлица должны отчитаться за 2024 год о контролируемых иностранных компаниях.
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Разборы законов
— Когда ФНС может снять с учета ККТ в одностороннем порядке. Мини-курс
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— Бухгалтерский учет по взносам в уставной капитал: проводки
Операции по формированию уставного капитала (УК), неизбежно возникают для любой коммерческой компании. Рассмотрим учет этих операций как со стороны самой организации, так и ее компаний-учредителей.
— Что такое публичная оферта. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое публичная оферта и в каком случае предложение не является офертой.
— Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС. Конспект вебинара с видео
Разобрали тонкости работы бухгалтера с маркетплейсами: какие появились нововведения, как минимизировать риски и не попасть под дробление бизнеса. Много практики и полезной информации.
— Должна ли компания заключать трудовой договор со стажером
Часто работодатели не спешат заключать договор со стажером: вдруг не потянет обязанности, не приработается, да и нужен всего на месяц-другой, зачем создавать себе лишние хлопоты? Разбираем, к каким последствиям может привести такая точка зрения и как правильно оформить стажировку.
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Бухгалтер на аутсорсе: услуги, договор, Росфинмониторинг
Дата проведения: 29 апреля, вторник
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Документы
ФАС РФ: Приказ № 189/25 от 21.03.2025
Минпросвещения: Приказ № 211 от 17.03.2025
Верховный Суд РФ: Апелляционное определение № АПЛ25-35 от 04.03.2025
Верховный Суд РФ: Апелляционное определение № АПЛ25-22 от 04.03.2025
Росреестр: Приказ № П/0019/25 от 04.02.2025
Росреестр: Приказ № П/0012/25 от 23.01.2025
Центральный банк РФ: Указание № 6983-У от 09.01.2025
Росреестр: Приказ № П/0565 от 27.12.2023
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