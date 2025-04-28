Утренний бухгалтер № 5876. Штрафы за незаконное трудоустройство мигрантов хотят увеличить в 10 раз

Штрафы для бизнеса за незаконное привлечение мигрантов хотят увеличить в два раза, для должностных лиц — в пять раз, а для физлиц — в десять.

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Власти собираются еще на год продлить указ, который обязывает экспортеров продавать валютную выручку.

ФНС изменила настройки программы и теперь бухгалтеры получают отказы в приеме формы ПСФЛ за март 2025 года.

Обсуждают бухгалтеры: обычно ЭЦП прекращает действие в день исключения ИП из ЕГРИП, но бывают исключения.

ФНС: до 30 апреля 2025 физлица должны отчитаться за 2024 год о контролируемых иностранных компаниях.