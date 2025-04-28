Как вести раздельный учет НДС в строительстве

Если у организации есть операции, облагаемые НДС и освобожденные от этого налога, то нужно вести раздельный учет. Рассказываем, как учитывать операции, если в течение одного периода осуществлялась отгрузка только облагаемых или освобождаемых от НДС товаров.

Ситуация: ООО занимается строительной деятельностью: некоторые операции облагаются НДС, а другие — нет. Как правильно распределить входящий НДС по общим расходам?

В п. 4.1 ст. 170 НК установлен порядок распределения «общехозяйственного» НДС только исходя из соотношения стоимости операций, облагаемых НДС, по отношению к общей стоимости отгруженных товаров за налоговый период. А вот особенности ведения раздельного учета, если в течение налогового периода осуществлялась отгрузка только облагаемых либо освобождаемых от НДС товаров, этой нормой не установлены.

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Согласно «букве закона» если в течение квартала была выручка только по операциям, облагаемым НДС, можно весь «общехозяйственный» НДС принять к вычету. И, наоборот, если в течение квартала была выручка только по операциям, освобожденным от налогообложения, весь «общехозяйственный» НДС включается в расходы.

Однако Минфин в письме от 26.09.2014 № 03-07-11/48281 рекомендует в таких случаях устанавливать порядок определения пропорции учетной политикой. То есть если организация осуществляет деятельность как облагаемую НДС, так и освобожденную от нее, но отгрузки в течение квартала нет, то распределять «общехозяйственный» НДС можно пропорционально фактическим расходам за квартал по той и другой деятельности, или пропорционально планируемым доходам.

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