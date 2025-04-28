Нужно ли платить НДС с обеспечительного платежа по аренде

Обеспечительный платеж — это средства, которые гарантируют арендодателю защиту от невыполнения обязательства по аренде и покрытие стоимости ремонта при ущербе. Разбираемся, нужно ли платить НДС с этой суммы.

Платить НДС с обеспечительного платежа или нет, зависит от того, для исполнения какого обязательства он был перечислен. Существует два варианта развития событий.

Разберитесь в нюансах работы с НДС на VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в онлайн-режиме! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Он будет интересен всем бухгалтерам: обсудим изменения по УСН и НДС, работу с маркетплейсами, ответы на налоговые требования и переход на аутсорс. Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции нашел точки для своего роста! Купить онлайн-билет

В первом случае с обеспечительного платежа нужно исчислить НДС, если договор, по которому получен платеж, предусматривает зачет этого платежа в счет оплаты реализуемых организацией товаров (их реализация облагается НДС).

Во втором варианте НДС с обеспечительного платежа не начисляется. Например, в случае, если договором предусмотрено, что обеспечительный платеж может быть зачтен в счет уплаты неустойки или штрафов за нарушение сроков оплаты или иных нарушений арендатора, а также в счет возмещения убытков арендодателя.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.