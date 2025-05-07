Как подтвердить льготу по НДС

Если у организации есть льготы по НДС, указанные в разделе 7 декларации, нужно быть готовыми их подтвердить. Рассказываем, как это сделать по медицинским товарам.

Ситуация: организация оказывает медицинские услуги и продает медтовары. Какими документами подтвердить льготы по НДС и нужно ли конкретизировать суммы, если клиенты организации — физлица?

Если организация оформляет отдельные договоры с каждым клиентом, то для примера можно приложить копии нескольких договоров, а также копии первичных документов по этим договорам.

В пояснительной записке стоит указать, что прикладывать все договоры нет смысла, так как они однотипные. Также организация может отразить общую сумму по доходам от физических лиц, не конкретизируя их.

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Можно также оформить бухгалтерскую справку с аналитической таблицей состава выручки. В ней можно указать суммы, полученные в течение отчетного периода, и их распределение по видам деятельности (основному, по которому освобождение от НДС) и другим (если таковые тоже были). Итоговые показатели в этой справке должны совпадать с показателями выручки в отчетности организации.

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