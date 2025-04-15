Организация продает юрлицам на Ozon с НДС: как отразить в 1С

При продаже юридическим лицам Ozon от имени продавца выставляет им УПД. Однако по умолчанию онлайн-площадка не учитывает НДС. Рассказываем, как стоит поступить продавцу.

Ситуация: организация продает на Ozon товары юридическим лицам. УПД выставляются без НДС, корректировать их не получается. Как отразить их в 1С?

Возможно у организации в личном кабинете не подключена опция, при которой покупатель вправе принять НДС к вычету при покупке товара.

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Однако несмотря на то, что НДС не выделен, его нужно исчислить и внести в книгу продаж номер УПД. В программе 1С нужно создать документ «Реализация» (акт, накладная, УПД), указать НДС и выставить счет-фактуру.

Покупатель не сможет принять НДС к вычету, так как у продавца не подключена эта опция, но нужно тот указать номер УПД, который присвоил Ozon.

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