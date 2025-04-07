Организация торгует на маркетплейсе: когда нужно подавать статистическую форму

Если организация продает товары в ЕАЭС на маркетплейсе, то в некоторых случаях ей нужно подавать статистическую форму в ФТС.

Ситуация: организация самостоятельно производит товары и продает их на Ozon. Нужно ли подавать статформу в ФТС?

Статистическую форму в ФТС нужно подавать только в случае, если были проданы товары в ЕАЭС от вашего имени, то есть если маркетплейс не выкупал эти товары. Неважно — товары собственного производства или покупные.

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В личном кабинете в разделе «Аналитика» нужно открыть подраздел «Отчеты» и вкладку «Заказы», а затем скачать отчет за прошлый месяц. Необходимо посмотреть на заказы со статусом доставлен: если в графе выкуп товара нет никаких отметок, то не позднее десятого рабочего дня следующего месяца нужно подать статформу в ФТС по этим товарам.