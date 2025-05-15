Утренний бухгалтер № 5883. ЕНП-уведомления по налогам на имущество отменят полностью, а по НДФЛ и взносам — частично

Отменят подачу бизнесом уведомлений ЕНП по имущественным налогам — транспорному, земельному и налогу на имущество организаций. Уведомления по НДФЛ и страховым взносам можно будет сдавать «авансом».
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
ФНС: право на применение ИП сниженной ставки УСН после переезда в новый регион РФ зависит от того, когда он переехал.
Как персональный ИИ-специалист заберет на себя отпуска, заявления и ответы на вопросы сотрудников, узнаете здесь.
В ОКВЭД-2 добавили отдельные коды для деятельности в соцсетях. Теперь блогерам нужно внести изменения в ЕГРИП/ЕГРЮЛ.
«1С:Кабинет сотрудника». Как упростить взаимодействие сотрудников с отделом кадров, узнаете из статьи.
Роструд: ТК не предусматривает дополнительных обязательств работодателя по компенсации работнику, если он уехал в командировку и выполняет служебное поручение во вредных условиях.
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12 😲 Роструд: работодатель не обязан компенсировать работнику вредные условия труда в командировке
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17 Депутаты предложили освободить мобилизованных от транспортного налога
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19 Отчет по зарубежным счетам можно не подавать — но только при двух условиях
20 Конституционный суд: пени нужно платить и за время ожидания акта от налоговой
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22 Ростехнадзор меняет правила проведения экспертизы промышленной безопасности с 1 сентября 2025
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Документы
Московская область: Закон № 164/2012-ОЗ от 06.11.2012
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-3158/2024 от 19.02.2025
Минтранс России: Приказ № 9 от 15.01.2021
Минприроды: Письмо № 19-47/17348 от 23.04.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 47-1-1/257 от 14.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3432 от 17.01.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 43-7-3-ОГ/3479 от 25.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 30-01-11/14272 от 17.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/19670 от 28.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/24331 от 12.03.2025
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
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