Утренний бухгалтер № 5883. ЕНП-уведомления по налогам на имущество отменят полностью, а по НДФЛ и взносам — частично

Отменят подачу бизнесом уведомлений ЕНП по имущественным налогам — транспорному, земельному и налогу на имущество организаций. Уведомления по НДФЛ и страховым взносам можно будет сдавать «авансом».

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