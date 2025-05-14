😲 Роструд: работодатель не обязан компенсировать работнику вредные условия труда в командировке

ТК РФ не предусматривает дополнительных обязательств работодателя по компенсации работнику, если он уехал в командировку и выполняет служебное поручение во вредных условиях.

Роструду задали вопрос: если работник едет в командировку и там будет трудиться на рабочем месте с вредными условиями труда — что делать, чтобы сотрудник получил компенсации?

По ТК работодатель не обязан дополнительно компенсировать работнику в командировке выполнение служебного поручения во вредных условиях труда, ответили в ведомстве.

Обязательства работодателя при направлении работника в служебную командировку указаны в ст. 167 ТК. Сотруднику гарантируют сохранение места работы, среднего заработка и возмещают командировочные расходы.

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