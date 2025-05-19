Организация закупает и продает товар в Казахстане: нужно ли платить НДС

Для определения НДС при внешнеэкономической деятельности нужно учитывать место реализации товаров. Разбираемся, требуется ли уплачивать налог при закупке и продаже товаров в Казахстане.

Ситуация: организация закупает товар на территории Казахстана и перепродает его там же. Ввоза в РФ не происходит, нужно ли платить НДС?

Территория РФ не является местом реализации товаров, поэтому российским НДС они не облагаются. Поэтому как начислять, так и платить НДС организация не должна. Отчет о доходах, выплаченных иностранной организации, предоставляют только налоговые агенты.

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Налоговыми агентами признаются те, кто:

выплачивает доходы, указанные в п. 1 ст. 309 НК, и удерживает при этом налог;

покупает у иностранцев товары, работы или услуги на территории РФ.

В данном случае подавать отчет не требуется.

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