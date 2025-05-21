Нужно ли при ввозе зарубежных товаров указывать торговую марку и артикулы

Торговую марку и артикулы обязательно нужно указывать в сертификатах и декларации о соответствии. Касается ли это требование документов по импортным товарам — рассказали в статье.

Ситуация: организация при ввозе товаров из Китая прописала торговую марку. Товар приобретен для перепродажи в России, он не является прослеживаемым и не подлежит маркировке. Нужно ли указывать в УПД артикулы и торговую марку?

Законодательством не установлено требование указывать торговые марки в счетах-фактурах и накладных. Тоже самое касается и артикулов, которые каждая компания устанавливает самостоятельно.

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Обязанности регистрировать товарные знаки тоже нет. Эта процедура нужна, чтобы защитить свою марку в случае, если ей воспользуется другой человек. Без регистрации товарного знака его сможет использовать любой продавец и организация ничего не может с этим сделать.

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