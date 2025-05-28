Экспорт товаров в Турцию: документы, проводки, НДС

ООО на УСН планирует экспортировать оборудование в Турцию. Разбираем, какие проводки и отчетность требуются для отражения экспортной операции, возможно ли применение нулевой ставки НДС и как это оформить.

Применение ставки НДС 0%

Если организация применяет УСН и освобождена от уплаты НДС по лимиту доходов, то в таком случае реализация товаров на экспорт не относится к операциям, в отношении которых организация признается плательщиком НДС. Поэтому при реализации товаров на экспорт организации на УСН не должны исчислять НДС (в том числе по ставке 0%) и представлять в налоговый орган документы, подтверждающие правомерность применения нулевой ставки.

Если же организация с 2025 года стала плательщиком НДС, то в таком случае при выборе, например, специальных ставок — 5 и 7 %, по операциям экспорта товаров организация применяет ставку налога 0%. Эту же ставку она указывает в счете-фактуре или УПД со статусом 1 (абз. 2 п. 9 ст. 164 НК).

Отказ от применения ставки 0% упрощенцами, применяющими специальные ставки НДС, не предусмотрен (п. 7 ст. 164 НК).

Если ставка 0% не подтверждена документально в срок 180 дней, налог в отношении такой реализации пересчитывается по применяемой ставке НДС.

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Документальное оформление

Для продажи товара из России в Турцию, необходимо оформить следующие документы:

Договор купли-продажи , который должен составляться на двух языках: на русском и турецком.

Декларацию о товаре . Этот документ должен содержать информацию о товаре, его стоимости, количестве, качестве и таможенном коде.

Инвойс (счет-фактура), который должен быть составлен на двух языках: на русском и турецком. Он также должен содержать информацию о товаре, его стоимости, количестве, качестве и таможенном коде.

Сертификаты соответствия. В случае если продаваемый товар является подконтрольным (продовольственный продукт, лекарственные средства, косметические средства, электротехническое оборудование и т.д.), для продажи в Турцию потребуются соответствующие сертификаты.

Расчеты в валюте

Расчеты по экспорту обычно производятся в валюте. Для этих целей нужно открыть валютный счет. Под каждую валюту открывается свой счет.

В бухгалтерском учете расчеты в валюте проводят через счет 52. В рамках операции выполняется эта проводка: Дт 52 Кт 62.

При покупке-продаже валюты используются счета 57 и 91. Расчеты выполняются в двух валютах: зарубежной и российской.

Декларация

Экспортные операции необходимо отразить в декларации по НДС.

Срок сдачи декларации — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Для экспортеров в декларации предусмотрены 4, 5 и 6 разделы. Стандартные экспортные операции, если документы собраны в срок, попадают в 4 раздел декларации.