Экспорт товаров в Турцию: документы, проводки, НДС

Применение ставки НДС 0%
Если организация применяет УСН и освобождена от уплаты НДС по лимиту доходов, то в таком случае реализация товаров на экспорт не относится к операциям, в отношении которых организация признается плательщиком НДС. Поэтому при реализации товаров на экспорт организации на УСН не должны исчислять НДС (в том числе по ставке 0%) и представлять в налоговый орган документы, подтверждающие правомерность применения нулевой ставки.
Если же организация с 2025 года стала плательщиком НДС, то в таком случае при выборе, например, специальных ставок — 5 и 7 %, по операциям экспорта товаров организация применяет ставку налога 0%. Эту же ставку она указывает в счете-фактуре или УПД со статусом 1 (абз. 2 п. 9 ст. 164 НК).
Отказ от применения ставки 0% упрощенцами, применяющими специальные ставки НДС, не предусмотрен (п. 7 ст. 164 НК).
Если ставка 0% не подтверждена документально в срок 180 дней, налог в отношении такой реализации пересчитывается по применяемой ставке НДС.
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Документальное оформление
Для продажи товара из России в Турцию, необходимо оформить следующие документы:
Договор купли-продажи, который должен составляться на двух языках: на русском и турецком.
Декларацию о товаре. Этот документ должен содержать информацию о товаре, его стоимости, количестве, качестве и таможенном коде.
Инвойс (счет-фактура), который должен быть составлен на двух языках: на русском и турецком. Он также должен содержать информацию о товаре, его стоимости, количестве, качестве и таможенном коде.
Сертификаты соответствия. В случае если продаваемый товар является подконтрольным (продовольственный продукт, лекарственные средства, косметические средства, электротехническое оборудование и т.д.), для продажи в Турцию потребуются соответствующие сертификаты.
Расчеты в валюте
Расчеты по экспорту обычно производятся в валюте. Для этих целей нужно открыть валютный счет. Под каждую валюту открывается свой счет.
В бухгалтерском учете расчеты в валюте проводят через счет 52. В рамках операции выполняется эта проводка: Дт 52 Кт 62.
При покупке-продаже валюты используются счета 57 и 91. Расчеты выполняются в двух валютах: зарубежной и российской.
Декларация
Экспортные операции необходимо отразить в декларации по НДС.
Срок сдачи декларации — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Для экспортеров в декларации предусмотрены 4, 5 и 6 разделы. Стандартные экспортные операции, если документы собраны в срок, попадают в 4 раздел декларации.
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