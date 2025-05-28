Ошибочно списан товар на УСН в прошедшем году: как исправить при смене объекта налогообложения

Компания в периоде применения доходно-расходной УСН ошибочно отразила операцию по списанию товара. Ошибку обнаружили текущем году, но с 2025 года организация сменила объект налогообложения на УСН-доходы. Как корректно исправить ошибку? Можно ли провести инвентаризацию и оприходовать найденный товар?

Корректировка обязательств перед бюджетом

По правилам (ст. 54 НК) нужно пересчитать налоговую базу прошедшего года, исключив оттуда стоимость непроданного товара.

Прежде чем подавать уточненную декларацию, необходимо внести на ЕНС сумму доплаты налога и пени. Тогда не будет штрафа за недоплату налога по ст. 120 НК.

Выбирать какой-то иной путь рискованно. Если «найти товар» при инвентаризации, то нужно признать доход в размере рыночной стоимости этого товара. При этом немаленькая сумма обнаружения может привлечь внимание налоговиков и спровоцировать проверку прошлых лет.

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Инвентаризация в текущем году

Если компания все же выберет вариант с инвентаризацией, то порядок будет следующим. С 01.04.2025 года инвентаризация проводится по правилам, установленным ФСБУ 28/2023.

ФСБУ 28/2023 не устанавливает состав документов, которые должны оформляться в процессе инвентаризации. Этот вопрос отнесен к компетенции самой организации (информационное сообщение Минфина от 12.04.2023 № ИС-учет-44).

Можно использовать:

По ФСБУ 28/2023 излишки, выявленные в результате инвентаризации, оцениваются:

по справедливой стоимости (в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»),

либо по их балансовой стоимости ;

либо по балансовой стоимости аналогичных активов.

Какой вариант оценки выбрать, организация должна решить самостоятельно исходя из сложившейся ситуации и обосновывать свой выбор.

Налог на УСН

Найденные при инвентаризации товары — это доход в натуральной форме, с которого необходимо заплатить налог на УСН.

Стоимость излишков имущества, выявленных в результате инвентаризации, признается внереализационным доходом на дату их обнаружения (п. 20 ст. 250 НК, п. 1 ст. 346.17 НК, письмо Минфина от 21.11.2018 № 03-11-11/83956).

Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным ценам с учетом положений ст. 105.3 НК (п. 4 ст. 346.18 НК).