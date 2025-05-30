Открытие ПВЗ: когда нужна онлайн-касса

ИП на УСН решил открыть пункт выдачи заказов маркетплейсов: Ozon, Wildberries. Нужна ли ему онлайн-касса? Какое ПО нужно установить? Что будет являться доходом на УСН?

Приобретать или нет кассовый аппарат зависит от того, будет ли ПВЗ принимать оплату от физических лиц.

Если пункт будет выдавать только ранее оплаченные на сайте посылки, то кассовый аппарат можно не покупать.

Покупатели Ozon, Wildberries обычно вносят предоплату на сайте или оплата списывается автоматически через сайт маркетплейса с банковской карты, кошелька или по СБП в момент выдачи заказа, чек от маркетплейса формируется автоматически в личном кабинете физлица, поэтому чаще всего прием оплаты наличными или картой непосредственно в ПВЗ не требуется.

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Программное обеспечение, которое требуется непосредственно для обработки заказов, обычно предоставляет маркетплейс, работа происходит в личном кабинете ПВЗ, поэтому, по сути дополнительного программного обеспечения не требуется.

Доходом ПВЗ является агентское вознаграждение, выплаты за прием товаров от продавцов, поддерживающие выплаты (если есть).

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