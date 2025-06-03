Корректировочное уведомление по НДФЛ: как заполнить
Для исправления ошибки корректировочное уведомлении по НДФЛ заполняют следующим образом:
Если ошибка в сумме налога, нужно сформировать новое уведомление с теми же реквизитами и указать правильную сумму НДФЛ.
Нельзя проставлять разницу между ошибочной суммой и правильной.
Например, если за указанный период был начислен и удержан НДФЛ в сумме 20 000 рублей, а нужно было указать 25 000 рублей, то в новом уведомлении следует указать сумму 25 000 рублей.
Если ошибка в реквизитах (но не в сумме), то новое уведомление формируют с двумя блоками.
В первом нужно повторить данные ошибочного уведомления, но поставить нулевую сумму. Во втором блоке указываются правильные реквизиты (КБК, ОКТМО, отчетный период) и правильная сумма.
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