Предоставление жилья иностранным специалистам по ГПХ: НДФЛ и страховые взносы

Организация заключила договоры ГПХ с иностранными исполнителями. Для выполнения работ им предоставляется жилье. Нужно ли начислять НДФЛ и страховые взносы?

Формальная обязанность работодателя обеспечить жильем работника-иностранца на период его пребывания в РФ предусмотрена законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», однако она распространяется лишь на те случаи, когда по инициативе работодателя оформляется приглашение на въезд.

При этом на организацию возложена обязанность только по предоставлению, но не по оплате жилья иностранным гражданам — работникам организации. Такого же мнения придерживаются и официальные органы (письма Минфина от 19.03.2013 № 03-03-06/1/8392, от 18.05.2012 № 03-03-06/1/255).

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Оплата организацией проживания иностранных сотрудников признается их доходом, полученным в натуральной форме. Суммы данной оплаты включаются в налоговую базу по НДФЛ и подлежат обложению страховыми взносами. Иная позиция может вызвать претензии проверяющих.

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