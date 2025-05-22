Сотрудник совмещает работу в подразделении и обособленной организации: как уплачивать НДФЛ

Если сотрудник трудоустроен в обособленном подразделении и в головной организации, нужно разобраться с местом уплаты НДФЛ.

В случае, если сотрудник работает в двух обособленных подразделениях, одно из которых — основное место, а другое — работа по совместительству, НДФЛ уплачивается по месту нахождения обоих подразделений исходя из дохода, полученного в каждом из них.

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При оформлении совмещения — выполнения дополнительной работы за отдельную оплату наряду с основной (по ст. 60.2 ТК) отдельный табель по совмещаемой должности не ведется. Вся зарплата начисляется в соответствии с табелем по основному месту, и НДФЛ уплачивается также по основному месту работы — то есть по головной организации.

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